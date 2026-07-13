“Mums maksās”: Tramps nāk klajā ar skaļu paziņojumu par Hormuza šaurumu
ASV saņems samaksu par Hormuza šauruma sargāšanu, pirmdien paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps.
Iepriekš Tramps pavēstīja, ka ASV pārņems savā kontrolē šo stratēģiski svarīgo ūdensceļu.
"Mēs kļūsim par šauruma sargātājiem," telekanālam "Fox News" teica Tramps, piebilstot, ka ASV līdz šim Hormuzu apsargājušas par velti, bet tagad bagātās valstis tām atlīdzināšot izdevumus.
"Mums maksās par šī šauruma sargāšanu. Daudz naudas, bet mēs vienkārši vēlamies saņemt atlīdzību par to, ka darām visu šo darbu, pakļaujot riskam mūsu cilvēkus," teica Tramps.
ASV un Irāna pagājušajā nedēļā atsāka karadarbību, faktiski pārtraucot aprīlī noslēgto pamieru, un karadarbība galvenokārt norisinās ap Hormuza šaurumu. Kontrole pār šo stratēģiski svarīgo ūdensceļu ir galvenais strīda punkts starp Vašingtonu un Teherānu.
Tramps intervijā "Fox News" sūdzējās par Irānas sarunvedēju taktiku, jo tie cenšoties mainīt to, par ko jau panākta vienošanās stundām ilgās sarunās nedēļas nogalē.
"Mēs pārņemam kontroli pār šaurumu. Viņiem nav nekā," teica Tramps. "Vakar viņiem bija 11 stundu gara sanāksme (..). Un vakar par visu tika panākta vienošanās. Bet viņi izgāja no telpas, pēc tam piezvanīja un teica, ka mums ir jāveic pāris izmaiņu," viņš piebilda, nepaskaidrojot, kādas izmaiņas tika prasītas.
Irānas Ārlietu ministrijas preses sekretārs pirmdien paziņoja, ka valdība risina sarunas ar starpniekiem no Kataras, Pakistānas un Omānas, cenšoties novērst kara eskalāciju.
Ietekmīgā Irānas Revolucionārā gvarde apgalvo, ka Hormuza šaurums ir slēgts, taču ASV paziņojušas, ka tas ir atvērts jūras satiksmei un neatrodas Irānas kontrolē.