Krievijā aiztur politiķi Nadeždinu, kurš 2024. gadā mēģināja kandidēt pret Putinu
Pirmdien Krievijas policija aizturējusi politiķi Borisu Nadeždinu, kurš 2024. gadā mēģināja kandidēt prezidenta vēlēšanās pret diktatoru Vladimiru Putinu. Viņš aizturēts dažas dienas pēc tam, kad tika atzīts par “ārvalstu aģentu”.
10. jūlijā Krievijas Tieslietu ministrija iekļāva Nadeždinu “ārvalstu aģentu” reģistrā. Ministrija savu lēmumu pamatoja ar to, ka viņš piedalījies citu “ārvalstu aģentu” un par nevēlamām atzītu organizāciju materiālu veidošanā un izplatīšanā, izplatījis “nepatiesu informāciju” par Krievijas varas iestāžu lēmumiem, kā arī “aicinājis piedalīties nesaskaņotos mītiņos un piketos”.
Komentējot šo lēmumu, Nadeždins paziņoja, ka plāno palikt Krievijā un turpināt politisko darbību. Viņš pauda apņēmību turpināt parakstu vākšanu, cerot septembrī paredzētajās vēlēšanās kļūt par Valsts domes deputātu.
2024. gadā Nadeždins izvirzīja savu kandidatūru Krievijas prezidenta vēlēšanās, būdams vienīgais Putina “konkurents” ar pretkara vēstījumu, solot uzvaras gadījumā pēc iespējas ātrāk panākt pamieru ar Ukrainu, tiesa, neko nesakot par okupantu armijas izvākšanos. Kaut gan Nadeždina kandidatūras izvirzīšanā parakstu vākšana notika raiti, veidojoties rindām, pat jau tā sterilizētajā Krievijas prezidenta “vēlēšanu” pasākumā šādu ķeceri Krievijas Centrālā vēlēšanu komisija negrasījās pielaist un atteica viņa reģistrāciju, atzīstot par nederīgiem milzīgu skaitu parakstu, bet Augstākā tiesa noraidīja viņa apelāciju.
Krievijas likumdošanā jēdziens “ārvalstu aģents” ieviests 2012. gadā, pēc Putina atgriešanās Kremlī cenšoties apslāpēt plašos protestus. Kopš tā laika ar šo statusu apveltīto personu tiesības tiek pastāvīgi samazinātas, un represiju temps kļuva vēl straujāks pēc Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gadā. Kopš 2024. gada “ārzemju aģentiem” ir aizliegts piedalīties vēlēšanās.