Jeloustounas parkā bizons uzmet gaisā 65 gadus vecu vīrieti
Foto: Shutterstock
Jeloustounas parkā bizons uzmet gaisā 65 gadus vecu vīrieti.
Pasaulē

Jeloustounas parkā bizons uzmet gaisā 65 gadus vecu vīrieti

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Jeloustounas nacionālajā parkā ASV bizons uzbrucis 65 gadus vecam vīrietim, ar ragu viņu aizķerot un uzmetot vairākus metrus gaisā, vēsta izdevums "People".

Jeloustounas parkā bizons uzmet gaisā 65 gadus vec...

Pēc aculiecinieku teiktā, bizons vīrieti aizķēra gurnā ar kreiso ragu, uzsvieda gaisā, un cietušais, apgriezies salto, nokrita uz sāniem.

Pirms uzbrukuma vīrietis mēģināja no dzīvnieka aizbēgt, taču nepaspēja paslēpties aiz kokiem.

Jeloustounas nacionālā parka dienests apstiprināja, ka uzbrukumā cietušais 65 gadus vecais vīrietis pēc incidenta nogādāts slimnīcā.

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