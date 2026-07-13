Jeloustounas parkā bizons uzmet gaisā 65 gadus vecu vīrieti.
Pasaulē
Šodien 11:21
Jeloustounas parkā bizons uzmet gaisā 65 gadus vecu vīrieti
Jeloustounas nacionālajā parkā ASV bizons uzbrucis 65 gadus vecam vīrietim, ar ragu viņu aizķerot un uzmetot vairākus metrus gaisā, vēsta izdevums "People".
Pēc aculiecinieku teiktā, bizons vīrieti aizķēra gurnā ar kreiso ragu, uzsvieda gaisā, un cietušais, apgriezies salto, nokrita uz sāniem.
Pirms uzbrukuma vīrietis mēģināja no dzīvnieka aizbēgt, taču nepaspēja paslēpties aiz kokiem.
Jeloustounas nacionālā parka dienests apstiprināja, ka uzbrukumā cietušais 65 gadus vecais vīrietis pēc incidenta nogādāts slimnīcā.