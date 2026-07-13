"Es tagad nevaru nomirt!": atklāts, kādu liktenīgu kļūdu pieļāva ASV senators Greiems mirkli pirms nāves
Pagājušās nedēļas nogalē sabiedrību pārsteidza ASV prezidenta Donalda Trampa tuvā sabiedrotā, slavenā republikāņu senatora Lindsija Greiema nāve uzreiz pēc atgriešanās no Ukrainas, taču izrādās, ka šāds iznākums nebūt ne visiem bija negaidīts, jo senators īsu brīdi pirms nāves bija pieļāvis liktenīgu kļūdu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Tramps ar Greiemu bija sazvanījies neilgi pirms viņa aiziešanas aizsaulē un vēlāk paziņoja, ka sarunas laikā Greiems nav sūdzējies par veselību un vien pieminējis, ka pēc nesenā ceļojuma jūtas nedaudz noguris. Viņaprāt, senators nomiris uzreiz pēc telefonsarunas.
Taču izdevums “Axios” apgalvo, ka pēc telefonsarunas ar Trampu Greiems sazinājās vēl ar kādu cilvēku, kuram sūdzējies par sliktu pašsajūtu. Šis cilvēks lūdzis Greiemu nekavējoties vērsties pie ārsta, taču senators tam nepiekrita un paziņoja, ka uz slimnīcu ies svētdienas rītā pēc plānotās piedalīšanās NBC raidījumā “Meet the Press”.
“Es pašlaik nevaru nomirt,” pajokojis Greiems. “Man vēl jāpabeidz Krievijas sankciju likumprojekts, jātiek galā ar Irānas jautājumu un jāpanāk Izraēlas un Saūda Arābijas attiecību normalizēšana.”
Laikraksta “The Washington Post” iegūtie policijas radiosakaru ieraksti liecina, ka neatliekamās palīdzības dienesti uz Greiema mājām tika izsaukti ap plkst. 20.30 sestdienas vakarā. Palīdzība tika izsaukta cilvēkam, kuram bija sāpes krūtīs. Apmēram pēc 25 minūtēm mediķi jau veica kardiopulmonālo reanimāciju, jo pacientam bija apstājusies sirdsdarbība. Ap plkst. 21.30 tika nofotografēts, kā cietušo ievieto ātrās palīdzības automašīnā, pēc tam viņu nogādāja Džordža Vašingtona Universitātes slimnīcā.
Tramps, kurš pieļāva, ka viņa saruna ar Greiemu varēja būt pēdējā saruna senatora mūžā, pavēstīja, ka ap plkst. 1.00 naktī saņēma ziņu par senatora nāvi no viņa biroja darbinieka.
Kāds Greiema biroja augsta ranga darbinieks svētdienas rītā pavēstīja “NBC News”, ka pirms pēkšņās nāves nebija nekādu sliktas pašsajūtas pazīmju un iepriekš nebija zināmu iemeslu bažām par viņa veselības stāvokli. Tobrīd senatora nāves cēlonis vēl nebija publiskots, vēlāk Kolumbijas apgabala tiesu medicīnas eksperta birojs paziņoja provizorisko slēdzienu, par nāves cēloni norādot aortas plīsumu, ko izraisīja sirds un asinsvadu slimība. Galīgais slēdziens tiks sagatavots pēc visu toksikoloģijas un mikroskopisko analīžu veikšanas.
Jāpiebilst, ka Greiema tēvs nomira no sirdslēkmes 69 gadu vecumā, kad viņam pašam bija 22 gadi.
Greiema pēkšņā nāve pēc atgriešanās no Ukrainas, kur viņš tikās ar valsts prezidentu Volodimiru Zelenski, vairāku ietekmīgi MAGA kustības pārstāvju aprindās izraisīja aizdomas. Galēji labējā MAGA aktīviste Lora Lūmere norādīja, ka Krievijas diktatora Vladimira Putina viens no galvenajiem ideologiem Aleksandrs Dugins aicināja Greiemu nogalināt, tādēļ viņa nāves apstākļus nepieciešams izmeklēt.
Maybe Russian puppets like Dugin shouldn’t be calling for US lawmakers to be assassinated. https://t.co/SPkuwIHoj3 pic.twitter.com/vUcSwLyCwc— Laura Loomer (@LauraLoomer) July 12, 2026
Vēl piektdien Greiems atradās Kijivā, kur tikās ar Zelenski. Pēc tikšanās senators paziņoja, ka ar Balto namu izdevies saskaņot likumprojektu par stingrākām sankcijām pret Krieviju. Greiems ilgstoši bija viens no aktīvākajiem Ukrainas atbalstītājiem ASV Kongresā. Viņš jau pirms Krimas aneksijas 2014. gadā iestājās par stingrāku ASV nostāju pret Krieviju un vairākkārt apmeklēja Ukrainu pēc pilna mēroga kara sākuma. Senators bija arī līdzautors likumprojektiem par atbalstu Ukrainai un sankciju pastiprināšanai pret Krieviju.