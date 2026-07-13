ASV dod jaunus triecienus Irānai
ASV armija paziņojusi, ka veikusi jaunus triecienus Irānai, lai mazinātu Teherānas iespējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā.
ASV bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) sociālās saziņas platformā "X" pavēstīja, ka svētdien plkst. 24.00 pēc Latvijas laika sākusi kārtējo triecienu vilni Irānai.
Vēlāk CENTCOM paziņoja, ka dots trieciens vairākiem desmitiem mērķu, tajā skaitā Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām, piekrastes radariem, raķešu un lidrobotu palaišanas pozīcijām un Revolūcijas sargu korpusa ātrlaivām.
Triecienos izmantota aviācija, karakuģi un uzbrukuma lidroboti. Pirmo reizi pielietoti arī jūras droni.
Tas jau ir ceturtais ASV uzbrukums Irānai kopš karadarbības atjaunošanās naktī uz trešdienu.
Revolūcijas sargu korpuss paziņojis, ka, reaģējot uz ASV triecieniem, veicis uzbrukumus ASV karabāzēm Jordānijā, Bahreinā un Kuveitā.
Teokrātiskā režīma oficiālā ziņu aģentūra IRNA apgalvo, ka doti triecieni Prinča Hasana gaisa spēku bāzei Jordānijā, ASV lidrobotu komandcentram Bahreinā un Ali as Salema gaisa spēku bāzei Kuveitā.
ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs "X" paudis lielu satraukumu par nopietno eskalāciju un brīdinājis, ka pilna mēroga karadarbības atjaunošanai būs katastrofiskas sekas.