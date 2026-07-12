Nāvējošs ugunsgrēks Taizemes bārā - bojā gājuši vismaz 27 cilvēki
Foto: AP Photo/Sakchai Lalit
Ugunsgrēkā dzīvību zaudējuši vismaz 27 cilvēki.
Pasaulē

Nāvējošs ugunsgrēks Taizemes bārā - bojā gājuši vismaz 27 cilvēki

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Taizemes galvaspilsētā Bangkokā naktī uz pirmdienu kādā bārā izcēlies postošs ugunsgrēks, kurā dzīvību zaudējuši vismaz 27 cilvēki.

Nāvējošs ugunsgrēks Taizemes bārā - bojā gājuši vi...

Kā ziņo vietējie mediji, ugunsdzēsējiem izdevies ugunsgrēku nodzēst. Internetā publiskotajos videomateriālos redzamas lielas liesmas un biezs melnu dūmu stabs, kā arī no bāra bēgoši cilvēki.

Taizemes premjerministrs Anutins Čarnvirakuls notikuma vietā žurnālistiem paziņoja, ka nelaimē bojā gājuši vismaz 27 cilvēki un vairāki cietušie ir nogādāti slimnīcā. Premjers norādīja, ka ugunsgrēka cēlonis pagaidām nav zināms un notiek izmeklēšana. Mediju publicētajās fotogrāfijās, kas uzņemtas pēc liesmu nodzēšanas, redzami apdeguši galdi un krēsli, kā arī bāra bojātais interjers.

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