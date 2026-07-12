Ugunsgrēkā dzīvību zaudējuši vismaz 27 cilvēki.
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Nāvējošs ugunsgrēks Taizemes bārā - bojā gājuši vismaz 27 cilvēki
Taizemes galvaspilsētā Bangkokā naktī uz pirmdienu kādā bārā izcēlies postošs ugunsgrēks, kurā dzīvību zaudējuši vismaz 27 cilvēki.
Kā ziņo vietējie mediji, ugunsdzēsējiem izdevies ugunsgrēku nodzēst. Internetā publiskotajos videomateriālos redzamas lielas liesmas un biezs melnu dūmu stabs, kā arī no bāra bēgoši cilvēki.
At least 29 people were killed and many others injured after a fire tore through a restaurant in Bangkok’s Chatuchak district, Thailand. pic.twitter.com/jDLhEyfLYE— Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026
Taizemes premjerministrs Anutins Čarnvirakuls notikuma vietā žurnālistiem paziņoja, ka nelaimē bojā gājuši vismaz 27 cilvēki un vairāki cietušie ir nogādāti slimnīcā. Premjers norādīja, ka ugunsgrēka cēlonis pagaidām nav zināms un notiek izmeklēšana. Mediju publicētajās fotogrāfijās, kas uzņemtas pēc liesmu nodzēšanas, redzami apdeguši galdi un krēsli, kā arī bāra bojātais interjers.