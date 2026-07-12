"Ja būtu zinājis, ka tā ir Luvra, nebūtu tur gājis!" Pēc vairāku mēnešu klusēšanas Luvras aplaupītāji snieguši liecības
Gandrīz deviņus mēnešus pēc Luvras aplaupīšanas divi galvenie aizdomās turētie pirmo reizi detalizēti izstāstījuši, kā tika īstenota viena no pēdējo gadu pārdrošākajām muzeju aplaupīšanām Eiropā.
Par 2025. gada 19. oktobrī Luvras Apollona galerijā notikušo zādzību tiek turēti aizdomās 40 gadus vecais N. Abdulajs, kurš savulaik internetā bija pazīstams ar pseidonīmu "Doudou Cross Bitume", un 36 gadus vecais A. Gelamalā. Abi izmeklētājiem stāstījuši, ka darbojušies pēc noslēpumaina pasūtītāja norādījumiem, kurš par nozieguma izdarīšanu viņiem solījis atlīdzību 15 000–25 000 eiro apmērā.
Pēv vairāku mēnešu klusēšanas Abdulajs izmeklētājiem beidzot atzina, ka jau iepriekš zinājis, ka zādzības mērķis būs Luvra. "Es zināju, ka aplaupīšu Luvru," viņš sacīja izmeklētājiem. Saskaņā ar vīrieša teikto, dalībai noziegumā viņš tika uzrunāts tikai dažas dienas pirms laupīšanas. Viņš norāda, ka tika izvēlēts, jo bija zināms kā prasmīgs motociklists.
"Es esmu zināms ar to, ka braucu ar motocikliem, esmu atlētisks, enerģisks un atjautīgs," skaidroja aizdomās turētais, piebilstot, ka piekrist piedāvājumam viņu mudinājušas arī finansiālas grūtības. "Man par darbu solīja no 15 000 līdz 20 000 eiro. Summa varēja būt arī lielāka – atkarībā no tā, cik daudz izdosies nopelnīt," viņš stāstīja.
Tikmēr viņa līdzdalībnieks apgalvoja, ka līdz pēdējam brīdim neesot zinājis, ka plānotais noziegums notiks pasaulslavenajā Luvras muzejā. "Man sacīja, ka tā ir juvelierizstrādājumu darbnīca Parīzē. Ja būtu zinājis, ka tā ir Luvra, es tur nekad nebūtu spēris kāju," viņš apgalvoja.
Pēc aizdomās turēto teiktā, noziegums bija rūpīgi izplānots. Grupa devās uz Luvru ar kravas automašīnu, kurai bija pievienots pacēlājs, un diviem motorolleriem. Viņiem mugurā bija dzeltenas atstarojošās vestes, lai radītu iespaidu, ka notiek remontdarbi. "Mums sacīja, ka izskatīsies tā, it kā objektā notiktu celtniecības darbi," stāstīja viens no aizdomās turētajiem.
Ar leņķa slīpmašīnām viņi izlauza logu un iekļuva Apollona galerijā. "Kad iegājām iekšā, tur neviena nebija. Bija tumšs, dega tikai vitrīnu apgaismojums." Viens no garnadžiem stāstīja, ka redzējis apsardzes darbinieku rosīšanos kaut kur tālumā, taču tas viņam neesot traucējis turpināt darbu.
Laupītāju uzdevums bijis maksimāli īsā laikā savākt pēc iespējas vairāk dārglietu. "Mums bija jāpaņem pēc iespējas vairāk rotaslietu," sacīja apsūdzētais, norādot, ka viņiem tika noteikts stingrs laika limits. "Pēc trīs minūtēm mums bija nekavējoties jāiet prom."
No muzeja tika aiznesti astoņi īpaši vērtīgi priekšmeti – diadēmas, kaklarotas, brošas un auskari, kas reiz piederējuši Francijas karalienēm un imperatorēm. To vērtība tiek lēsta aptuveni 88 miljonu eiro apmērā, neņemot vērā nenovērtējamo vēsturisko nozīmi.
Bēgot no notikuma vietas, viens no noziedzniekiem ceļā pazaudēja imperatores Eiženijas kroni. Izmeklētāji vēlāk to atrada pie muzeja, taču dārgais eksponāts bija stipri bojāts. Aizdomās turētais šo misēkli nenoliedza. "Jā, tas biju es. Kronis izkrita no manas somas," viņš sacīja.
Kad tiesneši viņam parādīja bojātā kroņa fotogrāfiju, viņš atbildēja: "Tas, ko mēs izdarījām, nebija pareizi. Tas ir ļoti nopietns noziegums. Es neesmu pašnāvnieks... ja būtu - droši vien būtu izdarījis pašnāvību."
Kas notika ar rotaslietām?
Pēc aizdomās turēto teiktā, pēc aizbēgšanas viņi devās uz pazemes autostāvvietu Oberviljē, kur dārglietas nodeva noslēpumainam pasūtītājam. "Es izņēmu diadēmu no somas. Man bija septiņas vai astoņas rotaslietas." Tomēr pasūtītājs ar zagļu guvumu neesot bijis apmierināts. "Viņš domāja, ka varējām paņemt vairāk. Mēs pārāk daudz laika pazaudējām, cenšoties iekļūt Luvrā pa logu." Abi aizdomās turētie apgalvo, ka nezina, kur šobrīd atrodas Francijas kroņa dārglietas.
Izmeklētāji joprojām nav noskaidrojuši iespējamo nozieguma organizētāju. Abi aizdomās turētie atsakās atklāt viņa identitāti, apgalvojot, ka baidās par savu un ģimenes drošību. "Viņi nav nekādi eņģeļi," norādīja viens aizturētais. Savukārt otrs aizdomās turētais apgalvoja: "Man cietumā pateica, lai es klusēju."
Izmeklētāji nav atraduši pierādījumus, kas apstiprinātu šāda pasūtītāja eksistenci. Līdz ar to joprojām pastāv divas galvenās versijas par notikušo – vai nu dārglietas joprojām atrodas Francijā un tikai aizturētie zina to atrašanās vietu, vai arī tās jau tajā pašā dienā tika nodotas starpniekiem un izvestas no valsts.
Visvairāk izmeklētāji baidās no tā, ka unikālās Francijas karalistes rotaslietas jau varētu būt izjauktas, bet dimanti, safīri un smaragdi - pārdoti melnajā tirgū, neatgriezeniski iznīcinot šo vēsturisko mantojumu.