Tramps norāda, ka ar senatoru Lindsiju Greiemu sazvanījās tikai dažas minūtes pirms viņa nāves
ASV prezidents Donalds Tramps atklājis, ka ar republikāņu senatoru Lindsiju Greiemu sazvanījās vien dažas minūtes pirms politiķa nāves. Viņš norāda, ka sarunas laikā Greiems nav sūdzējies par veselību un vien pieminējis, ka pēc nesenā ceļojuma jūtas nedaudz noguris.
Tramps svētdien negaidīti piedalījās telekanāla NBC News raidījumā "Meet the Press", aizstājot Greiemu, kuram bija paredzēta intervija saistībā ar viņa neseno vizīti Ukrainā. Jau ziņots, ka senators nomira 11. jūlijā 71 gada vecumā pēc, kā norādīja viņa birojs, "īsas un pēkšņas slimības".
Raidījuma vadītāja Kristena Velkere prezidentam vaicāja par viņa pēdējo sarunu ar senatoru, uz ko Tramps atbildēja, ka runājis ar politiķi vien dažas minūtes pirms viņa nāves: "Viņš man neko īpašu neteica. Tikai sacīja, ka jūtas mazliet noguris," stāstīja Tramps.
Baltā nama saimnieks piebilda, ka Greiems tikko bija atgriezies no vizītes Ukrainā. "Tas bija garš ceļojums, viņš pavadīja daudzas stundas ceļā, un viņš tikko bija atgriezies [ASV]," sacīja Tramps.
Pēc prezidenta teiktā, senatora nāve, visticamāk, iestājusies pavisam drīz pēc abu telefonsarunas. "Domāju, tas notika uzreiz pēc tam, jo, cik saprotu, policija vai attiecīgie dienesti ieradās apmēram pusastoņos vai astoņos vakarā," viņš sacīja.
Tramps uzsvēra, ka sarunas laikā nekas neliecināja par nopietnām veselības problēmām. "Viņš teica: 'Zini, es jūtos labi. Es vienkārši esmu noguris.' Viņam viss bija kārtībā. Es viņu labi pazinu – ja viņš justos slikti, viņš to noteikti pateiktu." Prezidents arī pauda pārliecību, ka Greiema devums politikā tiks novērtēts vēl vairāk pēc viņa nāves. "Viņš bija fantastisks cilvēks. Redzēsiet – viņu tagad novērtēs vēl vairāk nekā dzīves laikā."
Kad raidījuma vadītāja vaicāja, cik ilgs laiks pagāja starp telefonsarunu un senatora nāvi, Tramps pieļāva, ka tas varēja būt pavisam īss. "Iespējams, tās bija tikai dažas minūtes pirms viņa nāves," sacīja prezidents.
Neilgi pēc ziņas par Greiema nāvi Tramps sociālajā tīklā "Truth Social" publicēja Greiemam veltītu vēstījumu. "Senators Lindsijs Greiems, viens no izcilākajiem cilvēkiem un senatoriem, kādus jebkad esmu pazinis, ir miris! Viņš vienmēr strādāja un bija īsts Amerikas patriots. Lindsija ļoti pietrūks."
Jau ziņots, ka vēl piektdien Greiems atradās Kijivā, kur tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Pēc tikšanās senators paziņoja, ka ar Balto namu izdevies saskaņot likumprojektu par stingrākām sankcijām pret Krieviju.
Greiems ilgstoši bija viens no skaļākajiem Ukrainas atbalstītājiem ASV Kongresā. Viņš jau pirms Krimas aneksijas 2014. gadā iestājās par stingrāku ASV nostāju pret Krieviju un vairākkārt apmeklēja Ukrainu pēc pilna mēroga kara sākuma. Senators bija arī viens no likumprojektu par atbalstu Ukrainai un sankciju pastiprināšanu pret Krieviju līdzautoriem.
Sākotnēji Greiems bija Donalda Trampa kritiķis, tomēr vēlāk kļuva par vienu no ASV prezidenta konsekventākajiem sabiedrotajiem Senātā. Viņš bija pazīstams arī ar stingru nostāju ārpolitikas jautājumos, tostarp atbalstu Izraēlai un militārai rīcībai pret Irānu. Greiems pārstāvēja Dienvidkarolīnas štatu ASV Senātā kopš 2003. gada. Pirms tam viņš kopš 1995. gada bija Pārstāvju palātas deputāts.