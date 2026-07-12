Zelenska valdībā sākusies reorganizācija: izskan potenciālo premjerministra kandidātu vārdi
Pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par gaidāmo valdības reorganizāciju, kuras rezultātā līdzšinējā premjerministre Jūlija Sviridenko atstās premjerministres amatu, Ukrainas medijos jau izskanējuši vairāki iespējamie kandidāti uz vakanto pozīciju.
Jau ziņots, ka Zelenskis svētdien paziņoja, ka Ukrainā nepieciešamas personāla izmaiņas un jauna pieeja prioritāro jautājumu koordinēšanā. Lai gan prezidents neatklāja konkrētu valdības sastāvu, no viņa teiktā izriet, ka premjerministrei Jūlijai Sviridenko ticis piedāvāts cits amats.
Zelenskis norādīja, ka Sviridenko, kurai ir ievērojama pieredze starptautiskajā diplomātijā, piedāvājis jaunu amatu, kura pienākumos būtu attiecību attīstīšana ar vienu no Ukrainas stratēģiskajiem partneriem, taču viņš neprecizēja, par kuru partneri ir runa un kāds būs viņas ieņemamā amata nosaukums.
Pēc Zelenska paziņojuma arī Jūlija Sviridenko apstiprināja, ka ar prezidentu pārrunājusi valdības reorganizāciju un Ukrainas starptautiskās sadarbības turpmāko attīstību. Viņa norādīja, ka ir gatava arī turpmāk kalpot valstij un koncentrēties uz Ukrainas pozīciju stiprināšanu starptautiskajā arēnā, kā arī valsts nacionālo interešu aizsardzību.
Jaunas prioritātes valdības darbā
Prezidents skaidroja, ka valdības darbība jāpielāgo pašreizējai situācijai valstī. Starp galvenajiem uzdevumiem, kas tai jāīsteno viņš minēja lielāku atbalstu frontes un pierobežas reģioniem, ieroču un bezpilota lidaparātu piegāžu palielināšanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem, kā arī savlaicīgu gatavošanos nākamajai ziemas sezonai. Vienlaikus paredzēts paātrināt valsts uzņēmumu reformēšanu un efektīvāk koordinēt Ukrainas atjaunošanas projektus sadarbībā ar ārvalstu partneriem.
Būtiskas pārmaiņas plānotas arī Ukrainas ārpolitikas organizācijā. Zelenskis pavēstīja, ka atsevišķi augsta līmeņa amatpersonas turpmāk būs atbildīgas par konkrētiem ārpolitikas virzieniem. To vidū būs sadarbība aizsardzības jomā ar Amerikas Savienotajām Valstīm, Eiropas pretraķešu aizsardzības iniciatīvas, Ukrainas integrācija Eiropas Savienībā, attiecības ar kaimiņvalstīm, tostarp Poliju un Ungāriju, sadarbība ar Tuvo Austrumu un Persijas līča valstīm, Ķīnu, kā arī darbs ar nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām.
Kas varētu kļūt par nākamo Ukrainas premjeru?
Tikmēr Ukrainas medijs "Ukrainska Pravda" vēsta, ka tiek apsvērti vairāki iespējamie kandidāti Ukrainas premjerministra amatam. Starp potenciālajiem kandidātiem minēti:
- Serhijs Koreckis – uzņēmumu "Naftogaz" un "Ukrnafta" vadītājs;
- Deniss Šmihaļs – Ukrainas enerģētikas ministrs;
- Mihailo Fedorovs – aizsardzības ministrs;
- Ihors Terehovs – Harkivas mērs.
Saskaņā ar "Ukrainska Pravda" rīcībā esošo informāciju Zelenskim svētdien paredzētas tikšanās ar potenciālajiem kandidātiem, pēc kurām varētu kļūt skaidrāki lēmumi par jaunās valdības sastāvu.