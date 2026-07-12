Zelenskis paziņo par pārmaiņām Ukrainas valdībā; Sviridenko varētu pamest premjeres amatu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par gaidāmām izmaiņām valsts valdībā un politiskajā stratēģijā. Viņš norādījis, ka arī premjerministrei Jūlijai Sviridenko būs cits amats.
Zelenskis svētdien paziņoja, ka Ukrainā nepieciešamas personāla izmaiņas un jauna pieeja prioritāro jautājumu koordinēšanā. Lai gan prezidents neatklāja konkrētu valdības sastāvu, no viņa teiktā izriet, ka Sviridenko varētu atstāt premjerministres amatu.
Ukrainas līderis norādīja, ka ir piedāvājis Sviridenko vadīt jaunu nozīmīgu virzienu attiecībās ar vienu no galvenajiem valsts ārvalstu partneriem.
“Es pateicos Jūlijai par precīzu, stabilu un efektīvu darbu premjerministres amatā, par gadiem ilgu rezultatīvu darbu Ukrainas komandā,” rakstīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka turpmāk par katru svarīgāko ārpolitikas virzienu atbildēs konkrēta amatpersona ar atbilstošu pieredzi. Starp prioritātēm prezidents minēja attiecības ar ASV, Eiropas Savienību, kaimiņvalstīm, īpaši Poliju un Ungāriju, kā arī Tuvo Austrumu, Persijas līča reģiona un Ķīnas virzienus.
Tāpat Zelenskis paziņoja, ka gaidāmas izmaiņas arī tiesībaizsardzības iestāžu vadībā.
Prezidents pagaidām nav nosaucis iespējamo Sviridenko aizstājēju premjerministra amatā. Pati Sviridenko vēl nav paziņojusi par atkāpšanos.
Sviridenko par Ukrainas valdības vadītāju kļuva pagājušā gada jūlijā. Pirms tam viņa ieņēma vicepremjeres amatu.