Miris ASV senators Lindsijs Greiems - viens no redzamākajiem Ukrainas atbalstītājiem Vašingtonā
71 gada vecumā miris ASV republikāņu senators Lindsijs Greiems, kurš bija pazīstams kā aktīvs Ukrainas atbalstītājs un viens no prezidenta Donalda Trampa sabiedrotajiem Senātā.
Greiema birojs svētdien paziņoja, ka senators miris sestdienas vakarā pēkšņas saslimšanas dēļ. ASV mediji vēsta, ka sestdienas vakarā pie Greiema mājas Kapitolija rajonā Vašingtonā tika saņemts izsaukums par sirdsdarbības apstāšanos. Notikuma vietā ieradās mediķi, policija un ugunsdzēsēji. NBC News rīcībā esošajos kadros redzams, kā no mājas tiek iznests cilvēks uz nestuvēm un nogādāts ātrās palīdzības automašīnā.
Vēl piektdien Greiems atradās Kijivā, kur tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Pēc tikšanās senators paziņoja, ka ar Balto namu izdevies saskaņot likumprojektu par stingrākām sankcijām pret Krieviju.
Greiems ilgstoši bija viens no skaļākajiem Ukrainas atbalstītājiem ASV Kongresā. Viņš jau pirms Krimas aneksijas 2014. gadā iestājās par stingrāku ASV nostāju pret Krieviju un vairākkārt apmeklēja Ukrainu pēc pilna mēroga kara sākuma.
Senators bija arī viens no likumprojektu par atbalstu Ukrainai un sankciju pastiprināšanu pret Krieviju līdzautoriem.
Sākotnēji Greiems bija Donalda Trampa kritiķis, tomēr vēlāk kļuva par vienu no ASV prezidenta konsekventākajiem sabiedrotajiem Senātā. Viņš bija pazīstams arī ar stingru nostāju ārpolitikas jautājumos, tostarp atbalstu Izraēlai un militārai rīcībai pret Irānu.
Greiems pārstāvēja Dienvidkarolīnas štatu ASV Senātā kopš 2003. gada. Pirms tam viņš kopš 1995. gada bija Pārstāvju palātas deputāts.