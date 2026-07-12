"Pulvera muca" Tuvajos Austrumos: ASV bombardē Irānas militāros objektus, Teherāna slēdz Hormuza šaurumu
ASV bruņotie spēki svētdien veikuši triecienus vairāk nekā 140 militāriem mērķiem Irānā, reaģējot uz Teherānas uzbrukumu civilajam kuģim Hormuza šaurumā. Tikmēr Irāna paziņojusi par stratēģiski nozīmīgā Hormuza šauruma slēgšanu un veikusi raķešu triecienus Persijas līča reģionā.
ASV bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) norādīja, ka operācija sākta pēc tam, kad Irāna apšaudīja konteinerkuģi "GFS Galaxy", kas kuģoja ar Kipras karogu.
Irānas Revolucionārā gvarde savukārt apgalvoja, ka uz kuģi raidīti tikai brīdinājuma šāvieni, jo tas esot pārvietojies pa maršrutu, kuru Irāna nebija apstiprinājusi. Pēc Irānas teiktā, vairāki kuģi neesot ievērojuši norādījumus mainīt kursu.
Pēc CENTCOM sniegtās informācijas, uz kuģa izcēlies ugunsgrēks un tas vairs nav spējis turpināt ceļu, jo bojāta tā mašīntelpa.
Viens apkalpes loceklis pazudis bez vēsts, bet pārējā apkalpe evakuēta glābšanas laivā.
ASV uzbrukumos izmantotas lidmašīnas, droni un kuģi
ASV norāda, ka nakts uzbrukumos izmantotas lidmašīnas, bezpilota lidaparāti un karakuģi. Triecieni vērsti pret Irānas raķešu un dronu pozīcijām, jūras spēku objektiem, munīcijas noliktavām, sakaru tīkliem un piekrastes novērošanas punktiem.
CENTCOM paziņoja, ka pēc trim uzbrukumu viļņiem šonedēļ kopējais apšaudīto mērķu skaits pārsniedzis 300. Operācijas mērķis esot vājināt Irānas spējas apdraudēt komerciālo kuģošanu Hormuza šaurumā.
Irāna paziņo par šauruma slēgšanu
Irānas Revolucionārā gvarde pavēstījusi, ka Hormuza šaurums būs slēgts "līdz turpmākam paziņojumam". Šis ūdensceļš ir viens no svarīgākajiem naftas un gāzes transporta maršrutiem pasaulē.
Tikmēr vairākās Persijas līča valstīs izskanējuši ziņojumi par sprādzieniem un iespējamiem raķešu draudiem. Kataras bruņotie spēki paziņoja, ka pretgaisa aizsardzība notriekusi Irānas raķetes, savukārt arī Kuveita ziņoja par raķešu pārtveršanu.
Apvienotajos Arābu Emirātos izplatīts brīdinājums par iespējamiem raķešu un dronu uzbrukumiem.
Irāna savukārt paziņojusi, ka veikusi raķešu triecienu aviobāzei Jordānijā, kuru izmanto ASV spēki.