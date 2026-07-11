Benzīna rindu apiešanai Krievijā sāk "iznomāt" bērnus-invalīdus
Pēc ukraiņu dronu un raķešu triecieniem daudzām Krievijas naftas pārstrādes pārstrādes rūpnīcām agresorvalstī sāk rasties milzu rindas pie degvielas uzpildes stacijām. Lai iesprauktos bez rindas, tur sāk izmantot arī bērnus-invalīdus.
Sociālajos tīklos plašu rezonansi izraisīja kādas sievietes lepošanās, ka viņa no draudzenes "aizņēmās" bērnu-invalīdu, lai bez rindas uzpildītu degvielu savā automašīnā.
Pagaidām atsevišķos Krievijas reģionos, piemēram, Irkutskas apgabalā Sibīrijā ir pieņemts lēmums 1. un 2. grupas invalīdiem, bērniem-invalīdiem un viņus pavadošajām personām uzpildīt degvielu bez rindas, taču visā valstī šādi atvieglojumi vēl nav ieviesti.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Krievijā degvielas deficīts kļūst arvien jūtamāks - vairākos reģionos veidojas garas rindas pie degvielas uzpildes stacijām. Benzīna dēļ nereti izceļas kautiņi, bet ir cilvēki pat sākuši nakšņot pie degvielas uzpildes stacijām. Cilvēki ir gatavi gaidīt vairākas stundas vai pat visu nakti, cerot sagaidīt benzīna vai dīzeļdegvielas piegādi. Pie kādas no degvielas uzpildes stacijām cilvēki pat uzslējuši teltis un novietojuši grilu, lai varētu sev pagatavot ēdienu.
Arī Omskā, kur atrodas viena no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, pie degvielas uzpildes stacijām stiepjas garas automašīnu rindas. Rūpnīca iepriekš vairākkārt cietusi Ukrainas triecienos.
Situācija kļūst arvien saspringtāka arī citviet valstī. Novorosijskā autovadītāji pat bloķējuši degvielas autocisternas ceļu, pieprasot nekavējoties uzpildīt viņu automašīnas, bet vairākās degvielas uzpildes stacijās izcēlušies kautiņi starp cilvēkiem, kuri cenšas tikt pie degvielas.
Deficīts izraisījis arī neparastu zādzību vilni. Meklējot degvielu, krievi sākuši to zagt viens no otra. Parādās arvien vairāk ziņu, ka automašīnām tiek caururbtas degvielas bākas, lai no tām nolietu benzīnu. Visvairāk sūdzību par degvielas trūkumu saņemts no Maskavas un Maskavas apgabala. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka daudzas neatkarīgās degvielas uzpildes stacijas ir slēgtas vai tajās pieejams tikai viens – parasti visdārgākais – degvielas veids.
Lai mazinātu krīzi, Krievijas valdība līdz 31. jūlijam aizliegusi dīzeļdegvielas eksportu un gatavojas importēt naftas produktus, cenšoties palielināt piegādes vietējam tirgum.
Tikmēr aģentūra "Reuters" vēsta, ka degvielas deficīts un cenu pieaugums lielā mērā saistīts ar Ukrainas triecieniem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. To darbības traucējumi būtiski samazinājuši degvielas ražošanas apjomus, un sekas arvien vairāk izjūt autovadītāji visā valstī.
Krīze sāk atspoguļoties arī sabiedrības noskaņojumā. Saskaņā ar Kremlim pietuvinātā Sabiedriskās domas fonda (FOM) datiem jūnijā Krievijas prezidenta Vladimira Putina darbību atbalstīja 74% aptaujāto. Tas ir zemākais atbalsta līmenis kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.