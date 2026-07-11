"Mēs jūs nogalināsim!": Modžtaba Hameneji zvēr atriebties ASV un Izraēlai
Irānas augstākais līderis Modžtaba Hameneji solījis atriebties par sava tēva, ilggadējā Irānas vadītāja Ali Hameneji nāvi. Ajatolla Hameneji šonedēļ tika apbedīts svētajā Mešhedas pilsētā. 28. februārī viņu nogalināja Izraēlas aviotriecienā, kad sākās ASV un Izraēlas karš pret Irānu.
“Mēs apsolām atriebt mūsu mocekļa līdera un visu abu karu mocekļu nevainīgās asinis, atriebjoties noziedzīgajiem un apkaunotajiem slepkavām,” teikts viņa bēru vēstījumā, ko ziņoja Irānas valsts mediji. “Atriebība ir mūsu tautas prasība, un tā noteikti tiks īstenota,” viņš piebilda. “Drīzumā brīvie cilvēki visā pasaulē īstenos daļu no šīs dievišķās misijas.”
56 gadus vecais Modžtaba Hameneji nav publikā ne redzēts, ne dzirdēts kopš tēva likvidēšanas dienas, un medijos izteikti minējumi, ka viņš ir smagi ievainots. Viņš nepiedalījās nevienā no nedēļu ilgajiem bēru pasākumiem. Gluži kā visi pārējie viņa vārdā izplatītie paziņojumi, šis bija rakstveida vēstījums.
ASV prezidents Donalds Tramps jau brīdināja Irānu nemēģināt viņu nogalināt, kad Hameneji bēru laikā bija redzami daudzi angļu valodā rakstīti plakāti ar atklātiem aicinājumiem nogalināt Trampu un Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Tramps arī uzsvēra, ka devis norādījumus ASV bruņotajiem spēkiem savas nāves gadījumā pilnībā iznīcināt Irānu.
86 gadus vecais Ali Hameneji faktiski valdīja Irānā kopš 1989. gada pēc Islāma Republikas dibinātāja Ruhollāha Homeini nāves.