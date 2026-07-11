ASV un Kanādu savienos NHL leģendas Gordija Hova vārdā nosauktais tilts, ko atklās jau šomēnes
Jūlija beigās tiks atklāts jaunais tilts starp Kanādu un ASV, lai gan ASV prezidents Donalds Tramps šogad draudēja to bloķēt.
Kanādas Infrastruktūras ministrija paziņoja, ka Kanāda un ASV Mičiganas štats ir vienojies par Gordija Hova starptautiskā tilta pār Detroitas upi atklāšanu 27. jūlijā. Ministrija uzsvēra, ka tilta atklāšanu atbalsta ASV valdība.
Tilts būs "ekonomikai nozīmīgs savienojums starp Kanādu un ASV, turpmākajās desmitgadēs veicinot ekonomikas aktivitāti miljardiem dolāru vērtībā", piebilsts ministrijas paziņojumā.
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņoja, ka tilta atklāšana "tehnisku iemeslu dēļ" uz nenoteiktu laiku ir atlikta pēc ASV lūguma.
Kopš 2018. gada būvētais tilts, kura būvniecības izmaksas sasniedz 6,4 miljardus Kanādas dolāru (četri miljardi eiro), savieno Vindzoru Kanādas Ontārio provincē ar Detroitu ASV Mičiganas štatā, un tas paredzēts autosatiksmei, kas būs regulēta sešās joslās, kā arī gājējiem un velosipēdistiem. Kanādas amatpersonas norādījušas, ka tas veicinās tirdzniecību starp kaimiņvalstīm.
Tramps gada sākumā kritizēja Kanādu par to, ka tā tilta būvniecībā neizmanto ASV ražojumus, piemēram, tēraudu. ASV prezidents vairākkārt paudis vēlmi padarīt Kanādu par 51. ASV štatu un draudēja piemērot Kanādai 100% muitas tarifu visām precēm, ja tā noslēgs tirdzniecības līgumu ar Ķīnu.
Februārī viņš uzstāja, ka tilta būvniecībā attieksme pret ASV nav bijusi godīga un "vismaz pusei" tilta ir jāpieder Savienotajām Valstīm.
Taču sestdien Tramps apveica un pateicās Kanādas valdībai. "Es spēju Amerikai panākt labāku darījumu, un līdz ar to atļaušu jauno un brīnišķīgo Gordija Hova starptautisko tiltu no Detroitas līdz Vindzorai atklāt plānotajā laikā 27. jūlijā," ASV prezidents rakstīja savā sociālajā platformā "Truth Social".
Vindzoras-Detroitas tilta pārvaldes publiskotā informācija liecina, ka tilta būvniecību pilnībā finansēja Kanāda un tas kopīgi piederēs Kanādai un ASV Mičiganas štatam.
Par "Misteru Hokeju" iesauktais kanādiešu hokejists Gordijs Hovs (1928-2016) par ikonisku hokejistu kļuva tieši Detroitā, 25 no savas leģendārās 26 sezonu karjeras aizvadot Nacionālās hokeja līgas "Red Wings" vienībā, bet kā profesionālis nospēlēja fantastiski ilgi no 1946. līdz 1980. gadam. Viņa NHL rekordus — 801 vārtus, 1049 piespēles un 1850 punktus pārspēja par visu laiku izcilāko hokejistu uzskatītais Veins Greckis.