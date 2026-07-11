Japāna sper soli tuvāk atkārtoti izmantojamām raķetēm
Japānas Kosmosa aģentūra veiksmīgi veikusi pirmo atkārtoti lietojamas raķetes prototipa pacelšanās un nolaišanās izmēģinājumu. Tas tiek uzskatīts par nozīmīgu soli ceļā uz lētākām un efektīvākām kosmosa tehnoloģijām.
Atkārtoti lietojamās raķetes prototips RV-X tika palaists no Japānas Aerokosmiskās izpētes aģentūras jeb JAXA izmēģinājumu laukuma Noširo pilsētā. Raķete pacēlās aptuveni desmit metru augstumā un pēc nepilnas minūtes veiksmīgi nolaidās. Kopumā izmēģinājuma lidojums ilga apmēram 40 sekundes.
Atšķirībā no tradicionālajām raķetēm, kuru daļas pēc palaišanas sadeg atmosfērā, iekrīt jūrā vai paliek orbītā, atkārtoti izmantojamas raķetes iespējams izmantot vairākas reizes. Tas var būtiski samazināt kosmosa misiju izmaksas, jo tieši raķetes pirmais posms ir viena no dārgākajām sastāvdaļām.
Šajā jomā jau vairākus gadus dominē ASV uzņēmums "SpaceX", kas atkārtoti izmanto "Falcon 9" raķetes. Arī Ķīna nesen veikusi veiksmīgu atkārtoti lietojamas raķetes nosēšanos, savukārt Japāna cenšas panākt konkurentus un stiprināt savas kosmosa nozares pozīcijas.
RV-X raķeti kopīgi izstrādā JAXA un "Mitsubishi Heavy Industries". Tās garums ir 7,3 metri, un tā aprīkota ar izturīgu dzinēju un triecienus slāpējošu nosēšanās sistēmu. Nākamajos izmēģinājumos Japānas speciālisti plāno raķeti pacelt jau aptuveni 100 metru augstumā.