Vēršu skrējiens Pamplonā vienam no dalībniekiem beidzas ar smagu sejas traumu
Spānijas pilsētā Pamplonā notikušajā Svētā Fermina festivāla piektajā vēršu skrējienā ievainoti 13 cilvēki. Viens no skrējējiem guva nopietnāku traumu, kad vērsis viņam ar ragu iedūra sejā, paziņojuši pasākuma organizatori.
Vēršu skrējieni Pamplonā notiek kopš 1911. gada. Katru rītu plkst. 8 seši cīņu vērši tiek izlaisti brīvībā senās pilsētas centra ielās, pa kurām tie skrien uz arēnu. Drosminieki 875 metrus skrien līdzās vēršiem, apbruņojušies ar sarullētām avīzēm, tomēr daudzi dalībnieki pārkāpj noteikumus un pieskaras dzīvniekiem ar rokām.
Dzīvnieku tiesību aktīvisti gadiem ilgi protestē pret vēršu skrējieniem, taču viņiem nav izdevies panākt to atcelšanu.
Kopš 1924. gada Svētā Fermina festivāla vēršu skrējienos gājuši bojā 16 cilvēki. Pēdējais letālais gadījums bija 2009. gadā.
Šogad pirmajā vēršu skrējienā, kas notika otrdien, tika ievainoti pieci cilvēki, otrajā vēršu skrējienā trešdien cieta trīs cilvēki, ceturtdien nopietni tika ievainoti 15 cilvēki, bet piektdien skrējienā cieta deviņi cilvēki.
Svētā Fermina festivāls Pamplonā sākās pirmdien un ilgs līdz nākamajai otrdienai.