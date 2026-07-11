Pasaulē
Šodien 11:05
Beļģijā no 2027. gada tiks ieviesta maksas ceļu sistēma
Beļģija no 2027. gada maija ieviesīs maksas ceļu caurlaides vieglajām automašīnām. Tās būs jāiegādājas gan Beļģijas iedzīvotājiem, gan ārvalstu autovadītājiem, ziņo Beļģijas mediji.
Lēmums pieņemts pēc tam, kad vienošanos panāca visi trīs Beļģijas reģioni: Flandrija, Valonija un Brisele. Jaunā sistēma paredz, ka par valsts autoceļu izmantošanu turpmāk būs jāmaksā, iegādājoties digitālo caurlaidi jeb vinjeti tiešsaistē vai degvielas uzpildes stacijās. Tā būs piesaistīta automašīnas numurzīmei.
Gada nodeva Beļģijas automaģistrāļu un reģionālo ceļu izmantošanai būs atšķirīga atkarībā no automašīnas tipa. Elektromobiļiem būs zemākā nodevas likme - 90 eiro gadā, bet vecākām benzīna un dīzeļdegvielas automašīnām nodeva būs līdz 125 eiro gadā.
Būs pieejamas arī īstermiņa caurlaides ar derīguma termiņu no vienas dienas līdz diviem mēnešiem.