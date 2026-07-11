Taifūns "Bavi" Filipīnās prasījis vismaz 17 cilvēku dzīvības un paralizē dzīvi vairākās citās valstīs
Taifūna "Bavi" radītās spēcīgās lietavas Filipīnu dienvidos izraisījušas plūdus un zemes nogruvumus, kuros dzīvību zaudējuši vismaz 17 cilvēki. Vēl deviņi cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, paziņojusi valsts katastrofu pārvaldības aģentūra.
Desmit cilvēki gāja bojā zemes nogruvumā Sarangani provinces Malapatanā, bet divi cilvēki noslīka Bukidnonas provincē. Vēl pieci cilvēki dzīvību zaudēja zemes nogruvumā Dienvidlanao provincē. Savukārt četri cilvēki zemes nogruvumos ir cietuši, norādīja aģentūra.
Laikapstākļi ietekmēja vairāk nekā pusmiljonu cilvēku, no kuriem vairāk nekā 11 000 bija spiesti pamest savas mājas.
"Bavi" nesasniedza Filipīnu sauszemi, bet pastiprināja dienvidrietumu musonu, kas izraisīja spēcīgas lietavas.
Saistībā ar taifūnu Taivānā sestdien atcelti vairāk nekā 1100 iekšzemes un starptautisko lidojumu, kā arī ir apturēta prāmju satiksme. Arī ātrgaitas dzelzceļa un vietējo vilcienu satiksme bija traucēta, un daži maršruti slikto laikapstākļu dēļ strādāja ar samazinātu ietilpību. Gaidāms, ka Taivānā vislielākā taifūna ietekme būs jūtama sestdien ar intensīvām lietavām.
"Bavi" skāris arī Japānas dienvidu salas, kur sestdien atcelti vairāk nekā 200 lidmašīnu reisu, kā arī tā ietekme jūtama Ķīnas austrumos, kur izteikti brīdinājumi par spēcīgu vētru un tiek veiktas evakuācijas.