Venecuēlas zemestrīcēs bojāgājušo skaits jau pārsniedzis 4000
24. jūnijā Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 4000 cilvēku. Par to plašāk informējusi valsts valdība.
Zemestrīcēs gājuši bojā vismaz 4118 cilvēki un ievainoti 16 740, lietotnē "Telegram" paziņoja parlamenta spīkers Horhe Rodrigess. Savukārt vēl vairāki tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts.
Jau vēstīts, ka 24. jūnija vakarā Venecuēlas Lagvairas štatā netālu no piekrastes pilsētas Moronas notika 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces. Tām sekoja simtiem pēcgrūdienu. 7,5 magnitūdu zemestrīce, kas bija lielākā Venecuēlā vairāk nekā 100 gadu laikā, notika 39 sekundes pēc 7,2 magnitūdu zemestrīces un nopostīja veselus daudzstāvu dzīvojamos namus.
Lai gan glābšanas vienības tagad ir izbeigušas izdzīvojušo meklēšanu, pazudušo cilvēku tuvinieki turpina pārmeklēt gruvešus, cerot viņus atrast un cienīgi apbedīt.
Atjaunošanas darbiem Venecuēlā būs vajadzīgi milzu resursi. ANO trešdien aicināja piešķirt līdzekļus Venecuēlas atjaunošanai pēc zemestrīcēm aptuveni 300 miljonu ASV dolāru apjomā. Savukārt valsts pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa trešdien aicināja atbloķēt Venecuēlas finanšu līdzekļus, kas iesaldēti ārvalstīs, lai palīdzētu valstij tikt galā ar šīs dabas katastrofas sekām.
Rodrigesa trešdien sacīja, ka ir lūgusi Lielbritānijas karali Čārlzu III atbloķēt apmēram 30 tonnas Venecuēlas zelta, kas iesaldēts atbilstoši Lielbritānijas noteiktām sankcijām.