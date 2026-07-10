Vērienīgas operācijas laikā Ukraina veiksmīgi uzbrukusi 13 Krievijas "ēnu flotes" kuģiem
Foto: AFP/Scanpix
Krievijas tankkuģis jūrā.
Pasaulē

Vērienīgas operācijas laikā Ukraina veiksmīgi uzbrukusi 13 Krievijas "ēnu flotes" kuģiem

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ukrainas armijas Bezpilota sistēmu spēki (SBS) naktī uz piektdienu krievu okupētās Krimas pussalas piekrastē uzbrukuši 13 Krievijas "ēnu flotes" kuģiem, paziņojis SBS komandieris Roberts Brovdi ("Maģars").

Vērienīgas operācijas laikā Ukraina veiksmīgi uzbr...

Trāpījumi konstatēti desmit tankkuģiem, vienam sauskravas kuģim, vienam prāmim un vienam jūras velkonim.

Brovdi piebilda, ka visi cietušie tankkuģi ir identificēti kā piederoši Krievijas "ēnu flotei" un ir pakļauti starptautiskām sankcijām.

SBS komandieris arī pavēstīja, ka Krimā doti triecieni piecām elektropārvades tīklu apakšstacijām.

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