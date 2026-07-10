Krievijas tankkuģis jūrā.
Pasaulē
Šodien 23:32
Vērienīgas operācijas laikā Ukraina veiksmīgi uzbrukusi 13 Krievijas "ēnu flotes" kuģiem
Ukrainas armijas Bezpilota sistēmu spēki (SBS) naktī uz piektdienu krievu okupētās Krimas pussalas piekrastē uzbrukuši 13 Krievijas "ēnu flotes" kuģiem, paziņojis SBS komandieris Roberts Brovdi ("Maģars").
Trāpījumi konstatēti desmit tankkuģiem, vienam sauskravas kuģim, vienam prāmim un vienam jūras velkonim.
Brovdi piebilda, ka visi cietušie tankkuģi ir identificēti kā piederoši Krievijas "ēnu flotei" un ir pakļauti starptautiskām sankcijām.
SBS komandieris arī pavēstīja, ka Krimā doti triecieni piecām elektropārvades tīklu apakšstacijām.