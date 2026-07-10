Turcija plāno atbrīvoties no krievu S-400 pretgaisa sistēmām
Turcija plāno atbrīvoties no krievu S-400 pretgaisa sistēmām un pārdot tās Persijas līča valstīm
Turcija plāno pārdot Krievijā ražotās pretgaisa aizsardzības sistēmas S-400 vienai no Persijas līča valstīm, piektdien ziņo Turcijas laikraksts "Hürriyet".
Viens no laikraksta avotiem izteicies, ka pircējs būs Apvienotie Arābu Emirāti (AAE), bet cits avots minējis Kataru.
Laikraksts ziņo, ka iepriekšējā dienā puses atrisinājušas pēdējās domstarpības, un paredzams, ka par darījumu tiks paziņots jau šodien.
Apmaiņā pret šo darījumu, kā ziņo "Hürriyet", Vašingtona apsolījusi atcelt Turcijai sankcijas, kas tai tika piemērotas pēc krievu sistēmu iegādes 2017. gadā, un atjaunot Turcijas dalību ASV iznīcinātāju F-35 programmā.
Aģentūra "Bloomberg" ziņo, ka Ankara, cenšoties to panākt, mēģina iegūt Krievijas atļauju pārdot S-400 sistēmas trešajai valstij. Saskaņā ar aģentūras avotiem Turcijas varasiestādes šajā jautājumā vērsušās pie Maskavas pirms NATO samita, kas šonedēļ notika Ankarā.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien, komentējot "Hürriyet" ziņoto par Turcijas nodomu pārdot S-400 vienai no Persijas līča valstīm, šo tēmu nosauca par ārkārtīgi jutīgu. Viņš apstiprināja, ka Krievijai jau bijuši kontakti ar Turciju šajā jautājumā un tie turpināsies.