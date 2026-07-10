Kā pasargāt jauniešus no ekrānu atkarības? Vērtēs jaunus ierobežojumus sociālajiem medijiem
Eiropas Parlamenta (EP) Kultūras un izglītības komiteja otrdien, 14. jūlijā, pieņems vairākus priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt sociālo mediju un tiešsaistes vides ietekmi uz jauniešiem, informēja EP preses sekretāre Latvijā Kristīne Liepiņa.
Priekšlikumi aptvers plašu tematu loku, tai skaitā tiešraides, videospēles, mākslīgā intelekta sistēmu radītu diskrimināciju, drošību pēc noklusējuma, vecumam atbilstošu pakalpojumu dizainu un vecuma pārbaudi. Priekšlikumos paredzēts pievērsties arī krāpnieciskām shēmām, kurās tiek izmantotas slavenību identitātes, kā arī influenceru darbībai.
Pēc balsojuma plkst. 10.30 pēc Briseles laika notiks preses konference.
Tāpat otrdien EP Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas deputāti attālināti uzklausīs uzņēmuma "Anthropic" pārstāvjus, lai apspriestu ar progresīvām mākslīgā intelekta sistēmām saistītos drošības un kiberdrošības riskus. Tiks apspriesta arī Eiropas Savienības (ES) Mākslīgā intelekta akta un digitālā regulējuma piemērošana.
Tajā pašā dienā EP Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas deputāti kopā ar Eiropas Komisijas izpildpriekšsēdētāja vietnieku Rafaēlu Fito un komisāriem Pjotru Serafinu un Maiklu Makgrātu apspriedīs nosacījumus un procedūras, kas jāizpilda, lai atceltu Ungārijai piešķirto ES līdzekļu iesaldēšanu.
Savukārt EP Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja otrdien pieņems nostāju par ierosinātajiem grozījumiem ES noteikumos par bioloģisko produktu ražošanu un marķēšanu. Grozījumos ietverti pasākumi, lai patērētāji varētu pieņemt informētus lēmumus, iegādājoties bioloģiskos produktus no trešajām valstīm, kā arī saglabātu uzticēšanos ES bioloģiskās ražošanas logotipam.
Trešdien, 15. jūlijā, NATO ģenerālsekretāra vietniece Radmila Šekerinska iepazīstinās EP Drošības un aizsardzības komitejas deputātus un EP Delegācijas attiecībām ar NATO locekļus ar Ankarā notikušā NATO samita rezultātiem.
Līdztekus nākamnedēļ, no pirmdienas līdz ceturtdienai, Īrijas ministri iepazīstinās attiecīgās EP komitejas ar savām prioritātēm prezidentūrai ES Padomē. Īrija rotējošās prezidentūras pienākumus ES Padomē pildīs līdz šī gada beigām.