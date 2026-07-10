Grieķijas policija aiztur trīs personas par uzbrukumu konservatīvās politiķes mājai
Grieķijas policija Salonikos aizturējusi trīs personas, kas tiek turētas aizdomās par konservatīvās politiķes Afrodītes Nestoras mājas dedzināšanu.
Uzbrukumā 1. jūlijā gāja bojā politiķes Nestoras māte. Grieķijas premjerministrs Kiriaks Micotakis šodien parlamentā paziņoja, ka desmit dienas pēc uzbrukuma varasiestādes ir izpildījušas solījumu identificēt un aizturēt vainīgos. Viņš uzsvēra, ka valsts turpinās izlēmīgi vērsties pret visiem, kas ar vardarbības palīdzību cenšas izplatīt sabiedrībā bailes.
Grieķijas sabiedriskā raidorganizācija ERT ziņo, ka aizturēta sieviete un divi vīrieši. Viņi visi jau iepriekš nonākuši policijas uzmanības lokā.
Uzbrukums valdošās partijas "Jaunā demokrātija" politiķes mājai notika agri 1. jūlija rītā. Saloniku dzīvojamās ēkas garāžā tika aizdedzinātas automašīnas, un politiķes 72 gadus vecā māte guva nāvējošus apdegumus. Vēl četri cilvēki guva ievainojumus.
Pēdējo desmitgažu laikā Grieķiju ir vairākkārt satricinājusi politiski motivēta vardarbība. Lai gan iepriekšējās teroristu organizācijas lielākoties ir likvidētas, autonomas grupas turpina veikt dedzināšanas un spridzināšanas, uzbrūkot politiķiem, valsts iestādēm, policijas iecirkņiem, bankām un uzņēmumiem.