Panika "Ryanair" reisā uz Vāciju - dzinēja atlūza izsit lidmašīnas logu un ievaino pasažieri
Piektdien "Ryanair" lidmašīna, kas bija ceļā no Salonikiem uz Vāciju, bija spiesta atgriezties lidostā pēc nopietna dzinēja bojājuma. Incidenta laikā dzinēja atlūza izsita pasažiera logu, ievainoja vienu cilvēku un izraisīja paniku salonā.
Grieķijas varasiestādes informēja, ka apkalpe tehnisko problēmu pamanīja, lidmašīnai atrodoties virs Ziemeļmaķedonijas. Tā kā dzinēja bojājumu nebija iespējams novērst lidojuma laikā, piloti pieņēma lēmumu nekavējoties atgriezties Saloniku Maķedonijas lidostā un izsludināja ārkārtas situāciju.
Lidostā tika aktivizēti ārkārtas rīcības plāni – uz skrejceļa dežurēja ugunsdzēsēji, Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, policija un citi operatīvie dienesti. Lidmašīna veiksmīgi nosēdās, pēc tam tā tika nogādāta speciāli tam paredzētā lidostas zonā tehniskajai apskatei.
Incidenta laikā salonā drošības apsvērumu dēļ tika nolaistas skābekļa maskas, kas pasažieros izraisīja paniku. Dzinēja atlūza trāpīja vienam no pasažieru logiem, to izsitot, un ievainoja cilvēku, kurš sēdēja loga tuvumā.
Cietušais pasažieri - kāds Serbijas pilsonis, pēc notikušā tika nogādāts slimnīcā Salonikos. Kāds pasažieris ziņu aģentūrai DPA pastāstīja, ka lidojuma laikā bija dzirdams skaļš sprādziena troksnis, pēc kura saplīsa loga stikls. Kāds cits aculiecinieks Grieķijas raidorganizācijai ERT pastāstīja, ka pasažiera "galva un pleci bija izlīduši caur saplīsušo logu". Citiem pasažieriem izdevās vīrieti ievilkt atpakaļ salonā.
Kopumā ārsntniecības iestādē uz pārbaudēm tika nogādāti četri pasažieri. Vairums no viņiem pēc medicīniskās apskates tika izrakstīti, bet viens cilvēks slimnīcā palika un viņam tiek veikti papildu izmeklējumi.
Sākotnēji pastāvēja bažas, ka bojāts arī lidmašīnas korpuss, taču Grieķijas amatpersonas vēlāk paziņoja, ka tajā nav konstatētas ne plaisas, ne caurumi. Savukārt aviokompānija "Ryanair" norādīja, ka lidmašīna atgriezās Salonikos pēc tam, kad lidojuma laikā atvienojās viens no pasažieru logiem. Lai pasažieri varētu pēc iespējas ātrāk turpināt ceļu uz galamērķi, aviokompānija nodrošināja rezerves lidmašīnu. Tikmēr Grieķijas aviācijas iestādes sākušas izmeklēšanu, lai noskaidrotu dzinēja bojājuma un incidenta cēloņus.