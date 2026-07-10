Sīrijas drošības spēki aizturējuši par sprādzieniem Makrona vizītes laikā aizdomās turētos
Sīrijas drošības spēki aizturējuši teroristu šūniņu, kuru varasiestādes tur aizdomās par divu sprādzienu sarīkošanu Damaskā Francijas prezidenta Emanuela Makrona vizītes laikā. Par to ceturtdien paziņoja Sīrijas iekšlietu ministrs Anass Hatabs.
"Šūniņa, kas ir atbildīga par teroristiskajiem sprādzieniem, kas tika vērsti pret Damasku pirms divām dienām, tagad atrodas mūsu apcietinājumā," Hatabs paziņoja platformā "X". "Tiklīdz izmeklēšana būs pabeigta, mēs atklāsim sabiedrībai šūniņas locekļu identitāti, viņu lomas, un visas viņu saites un sakarus," piebilda ministrs.
Iekšlietu ministrija vēlāk paziņoja, ka šūniņa tika sagūstīta pēc "vairākiem vienlaicīgiem reidiem, kas tika veikti vienā laikā pret aizdomās turēto dažādām atrašanās vietām Damaskā un laukos". Paziņojumā teikts, ka reidi notika četros rajonos, no kuriem divos dzīvo gāztā prezidenta Bašara al Asada pārstāvētā alavītu minoritāte.
Damaskā otrdien notika divi sprādzieni Makrona vizītes laikā, kuros nogalināts viens cilvēks un ievainoti vairāki desmiti. Sprādzieni pie viesnīcas, kurā Makrons bija pavadījis nakti, notika pēc viņa iziešanas no šīs ēkas un neilgi pirms tam, kad Sīrijas valsts mediji ziņoja par viņa ierašanos prezidenta pilī uz tikšanos ar Sīrijas prezidentu Ahmedu al Šaraa.
Kopīgā preses konferencē pēc sprādziena Makrons sacīja, ka mēs nedrīkstam "atļauties būt destabilizēti" šādu uzbrukumu dēļ, un apliecināja Francijas atbalstu Sīrijai. Makrons kļuva par pirmo valsts galvu no Eiropas Savienības (ES), kurš apmeklējis Sīriju pēc Asada gāšanas 2024. gada decembrī.