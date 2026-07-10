Traģēdija debesīs: pilots pēkšņi izlec no lidmašīnas bez izpletņa, atstājot apmācāmo meiteni vienu pašu
"Tu zini, kas jādara. Turpini lidot!": ar šādiem vārdiem lidošanas skolas instruktors Argentīnas Kordovas provincē noņēma austiņas, nolika malā mobilo tālruni, atsprādzēja drošības jostu, atvēra lidmašīnas durvis un ... izlēca. Tobrīd lidmašīna atradās gaisā, apmācāmā meitene palika viena.
Traģēdija notikusi 4. jūlijā Argentīnas Toledo pilsētā, kad 42 gadus vecais lidojumu instruktors Leandro Andress Bertaco bez izpletņa izlēca no lidmašīnas “Cessna 150”, atstājot tajā apmācāmo meiteni.
22 gadus vecā Rosario, kuras uzvārds netiek norādīts, nekavējoties sazinājās ar pilotu skolu un lūdza palīdzību. Viņa spēja nosēdināt lidmašīnu, kaut gan bija “pilnīgā šoka stāvoklī”, pavēstīja pilotu skolas “Flying Parrot Cordoba” direktors Eduardo Alvaress. Lidmašīna nav cietusi.
Medijos vēsta, ka Bertaco izlēcis no apmēram 250 metru augstuma. Viņa līķi atrada laukā.
Alvaress izteicās raidstacijai TN, ka nekas neliecināja par pilota plānoto pašnāvību. Savā nāves dienā Bertaco jau bija lidojis ar citu audzēkni. “Viņš pieņēma šo traģisko lēmumu lidmašīnā, kur blakus atradās vēl viens cilvēks,” sacīja Alvaress. “To nav iespējams aptvert vai izprast, taču cilvēka prāts ir ārkārtīgi sarežģīts.”
Viņš skaidroja, ka lidojuma laikā atvērt lidmašīnas durvis ir ārkārtīgi grūti, to salīdzinot ar mēģinājumu atvērt automašīnas durvis, braucot ar 200 km/h ātrumu.
Alvaress raksturoja Bertaco kā “brīnišķīgu cilvēku ar lielisku smaidu”. “Daily Star” vēsta, ka kolēģi Bertaco uzskatījuši par īstu profesionāli, viņš vienmēr bijis nevainojami ģērbts un nav izrādījis nekādas satraukuma pazīmes. Vēlāk atklāts, ka viņš vērsies pēc psihiatriskas palīdzības, taču to zinājusi tikai viņa ģimene.
Bertaco bija ļoti pieredzējis pilots un iepriekš strādājis arī par lidojumu instruktoru kaimiņvalstī Čīlē.