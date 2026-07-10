Sirskis: "Ienaidnieks faktiski nespēja sasniegt nevienu no izvirzītajiem mērķiem!"
Krievijas karaspēka virzīšanās temps pirmajā pusgadā ir samazinājies vairāk nekā divas reizes, bet ienaidnieka vidējie mēneša zaudējumi nogalināto un ievainoto skaita ziņā ir aptuveni 32 000 karavīru, norāda Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
"Ienaidnieks mēģināja uzsākt plaša mēroga uzbrukumu, taču faktiski nespēja sasniegt nevienu no izvirzītajiem mērķiem, neraugoties uz gandrīz divkāršo pārsvaru personāla un tehnikas ziņā. Ja iepriekš Krievijas armija veica aktīvas uzbrukuma operācijas 13 operatīvajos virzienos, tad tagad šādu virzienu ir palicis ne vairāk kā seši vai septiņi," pavēstīja Sirskis.
Kā norādīja Sirsks, Ukrainas karaspēks turpina aizsardzības operāciju, to apvienojot ar stabilizācijas pasākumiem, bet atsevišķos virzienos veic aktīvas darbības un saglabā operatīvo iniciatīvu.
"Pašreiz mūsu uzbrukuma operāciju un pretinieka darbību attiecība ir aptuveni 40 pret 60. Tieši pateicoties Ukrainas aizsardzības spēku aktīvajām darbībām 2026. gada pirmajā pusgadā, Krievijas karaspēka virzīšanās temps ir samazinājies vairāk nekā divas reizes," paziņoja Sirskis.
Viņš norādīja, ka, ņemot vērā virzīšanās tempus, puses faktiski ir pietuvinājušās līdzsvaram. "Saglabājas stabila tendence palielināt to teritoriju daļu, ko atbrīvo Ukrainas aizsardzības spēki, salīdzinājumā ar tiem apgabaliem, kur ienaidniekam izdodas virzīties uz priekšu," viņš teica.
Tāpat viņš paziņoja, ka sešu mēnešu laikā, izmantojot "Deep Strike" līdzekļus, Krievijas teritorijā trāpīts 697 mērķiem. Tiešais un netiešais ekonomiskais zaudējums, kas nodarīts pretiniekam, tiek novērtēts vismaz 6,1 miljarda dolāru apmērā. Efektīvi darbojas arī "Middle Strike" kampaņa. Šajā periodā tika iznīcināti 7028 pretinieka objekti.
Turklāt artilērija ir izpildījusi vairāk nekā 456 000 uguns uzdevumu. Raķešu spēki ir veikuši vairāk nekā 1140 triecienus, gaisa spēku aviācija - vairāk nekā 1100, atbalsta vienības - apmēram 1400.