Negaidīts pavērsiens Monako spridzināšanas lietā - Ukrainas izlūks noliedz, ka nogalinājis aizdomās turēto sievieti
Ukrainas militārā izlūkdienesta (GUR) darbinieks Vladislavs Reuts, kurš iepriekš atzinās Monako uzņēmēja Vadima Jermolajeva spridzināšanas lietā aizdomās turētās Anastasijas Berezovskas nogalināšanā, tiesā atsaucis savu atzīšanos un vainu par slepkavību noliedzis.
Kijivas tiesā, lemjot par drošības līdzekļa piemērošanu, 34 gadus vecais Reuts negaidīti atteicās no savas iepriekšējās atzīšanās un paziņoja, ka "kategoriski noliedz" Anastasijas Berezovskas nogalināšanu. Viņš apgalvoja, ka slepkavību pastrādājis otrs apsūdzētais – bijušais Ukrainas Drošības dienesta (SBU) darbinieks Vitālijs Žikovičs.
Lieta Ukrainā izraisījusi plašu rezonansi, jo abi apsūdzētie ir saistīti ar valsts specdienestiem. Reuts ir aktīvs Ukrainas militārā izlūkdienesta (GUR) virsnieks, bet Žikovičs vēl nesen dienēja Ukrainas Drošības dienestā (SBU). Šī iemesla dēļ tiesas sēdē tika nodrošināti pastiprināti drošības pasākumi – apsūdzētos uz zāli pavadīja bruņoti apsargi, bet abi atradās stikla norobežojumā ar aizsegtām sejām.
Prokuratūra tiesā atklāja, ka 39 gadus vecā Berezovska Ukrainā ieradās divas dienas pēc sprādziena Monako, vēl pirms Francijas un Monako izmeklētāji viņu publiski nosauca par galveno aizdomās turēto sprādziena sarīkošanā. Sieviete valstī ieceļoja ar autobusu no Polijas.
Izmeklētāji uz Reutu un Žikoviču nonāca, analizējot Berezovskas telefona sakarus. Izmeklēšanā tika atklāti arī abu vīriešu veikti naudas un kriptovalūtas pārskaitījumi uz sievietes kontiem. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju Reuts atzinās, ka nošāvis Berezovsku, un pats aizveda izmeklētājus uz mežu netālu no Kijivas, kur zem zariem bija paslēptas viņas mirstīgās atliekas.
Tomēr dažas dienas vēlāk tiesā Reuts paziņoja, ka vēlas "izstāstīt patiesību", un pilnībā mainīja notikumu gaitu. Viņš apgalvoja, ka abi ar Žikoviču devušies pakaļ Berezovskai, jo viņa esot bijusi jāpaslēpj saistībā ar kādu krimināllietu. Kādu tieši, Reuts nepaskaidroja. Pēc viņa teiktā, ceļā uz tikšanās vietu Žikovičs no mugursomas izņēmis pārveidotu Makarova pistoli un to pielādējis. Kad Reuts vaicājis, kāpēc ierocis nepieciešams, Žikovičs atbildējis, ka tas esot tikai piesardzības nolūkā gadījumam, ja sieviete sāktu panikot.
Reuts stāstīja, ka pēc Berezovskas uzņemšanas automašīnā viņiem dots norādījums doties uz meža ceļu netālu no Jurivas ciema. Tur Žikovičs it kā pavēlējis viņam nošaut sievieti, sakot: "Vai nu viņa, vai mēs." Reuts apgalvoja, ka atteicies izpildīt šo pavēli. Pēc tam, pēc viņa versijas, Žikovičs pats četras reizes izšāvis uz Berezovsku, bet abi kopīgi izrakuši kapu un aprakuši viņas līķi. Vēlāk pistole un sievietes personīgās mantas esot iemestas tuvējā ezerā.
Skaidrojot, kādēļ sākotnēji uzņēmies vainu, Reuts apgalvoja, ka Žikovičs viņam draudējis. Ja viņš izstāstīšot patiesību vai pats nonākšot nepatikšanās, briesmas draudēšot arī Reuta radiniekiem. Žikoviča aizstāvis šo notikumu versiju kategoriski noraidīja, uzsverot, ka viņa klients nav pastrādājis slepkavību. Advokāts arī pauda šaubas, vai bijušais SBU darbinieks vispār varētu dot pavēles dienējošam GUR virsniekam. Tikmēr prokuratūra uzskata, ka abi vīrieši rīkojušies kopīgi un saskaņoti, tādēļ abiem izvirzīta apsūdzība par iepriekš plānotu slepkavību.
Joprojām nav noskaidrots, kāds bijis sprādziena Monako motīvs, tomēr zināms, ka uzbrukums bija vērsts pret uzņēmēju Vadimu Jermolajevu, kurš iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā par uzņēmējdarbības turpināšanu Krievijas okupētajā Krimā. Prokuratūra norāda, ka tiek izskatītas vairākas notikušā versijas, tostarp iespējama saistība ar Krieviju, organizēto noziedzību vai korupciju, taču pagaidām neviena no tām nav apstiprināta. Abi apsūdzētie pēc tiesas lēmuma paliek apcietinājumā, kamēr izmeklēšana turpinās.