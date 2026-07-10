Tramps pēc NATO samita negaidīti nomaina lidmašīnu - izskan bažas par Irānas draudiem
ASV prezidents Donalds Tramps pēc NATO samita Ankarā negaidīti atteicās no jaunās, Kataras dāvinātās ASV prezidenta lidmašīnas izmantošanas, un uz Lielbritāniju devās ar vecāku "Air Force One" modeli.
Sākotnēji Tramps bija ieradies Turcijā ar jauno valdības lidmašīnu, taču ceļā uz ASV Gaisa spēku bāzi Mildenholā Anglijā izvēlējās izmantot iepriekšējo ASV prezidenta oficiālo lidmašīnu. Ņemot vērā nesenos Izraēlas brīdinājumus par to, ka Irāna, iespējams, plāno atentātu pret Baltā nama saimnieku, notikušais raisījis plašas spekulācijas iedzīvotāju vidū.
Sev piederošajā sociālajā platformā "Truth Social" Tramps savu lēmumu nomainīt lidmašīnu skaidroja, ka darījis to "veco laiku dēļ". Vienlaikus viņš norādīja, ka jaunā lidmašīna tomēr dosies uz Mildenholu, lai to varētu apskatīt tur dienējošie ASV karavīri.
Preses konferencē kāds medija "New York Post" žurnālists, pieminēja izskanējušās baumas par iespējamu atentāta draudu un vaicāja vai tas bijis patiesais iemesls lidmašīnas maiņai, tomēr ASV prezidents uz žurnālista jautājumu tieši neatbildēja, atbildot: "Es esmu pirmajā vietā Irānas nogalināmo cilvēku sarakstā."
Savukārt CNN, atsaucoties uz informētu avotu, vēstīja, ka lidmašīnas maiņa varētu būt saistīta ar bažām par jaunās "Air Force One" aizsardzības sistēmām. Avots norādīja, ka tiek vērtēts, vai lidaparāts starptautiskos lidojumos spēj nodrošināt prezidentam pietiekamu aizsardzību iespējamā uzbrukuma gadījumā.
Pēc ierašanās Mildenholā Tramps ceļam uz Vašingtonu jau atkal izmantoja jauno prezidenta lidmašīnu. Jaunā "Air Force One" ir pārveidota Boeing 747 lidmašīna, kuras vērtība tiek lēsta aptuveni 400 miljonu ASV dolāru apmērā. ASV valdība to 2025. gadā pieņēma kā dāvinājumu no Kataras, lai gan šis lēmums izpelnījās asu kritiku no demokrātiem, kuri to nodēvēja par korupcijas izpausmi. Tikmēr Tramps dāvinājumu aizstāvēja, norādot, ka tas ir ekonomiski izdevīgs risinājums novecojušās prezidenta lidmašīnu flotes atjaunošanai.