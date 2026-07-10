Baltijas valstis ANO Drošības padomē norāda, ka Krievijas armijai nav vietas miera uzturēšanas misijās
Latvija, Lietuva un Igaunija ANO Drošības padomē Ņujorkā paziņojušas, ka Krievijas armija nevar būt daļa no ANO miera uzturēšanas operācijām, jo tās rīcība Ukrainā ir pretrunā ANO pamatprincipiem.
Baltijas valstu kopīgo paziņojumu Drošības padomē nolasīja Lietuvas pastāvīgais pārstāvis ANO Jūliuss Pranevičs. Valstis norādīja, ka Krievijas nesenie raķešu un dronu uzbrukumi nav atsevišķi incidenti, bet gan daļa no sistemātiskas vardarbības pret Ukrainas civiliedzīvotājiem.
"Šie uzbrukumi nav atsevišķi incidenti, bet gan daļa no ilgstošas terora kampaņas pret Ukrainas civiliedzīvotājiem," teikts Baltijas valstu paziņojumā.
Paziņojumā atgādināts, ka 6. jūlijā Krievija pret Ukrainu raidīja 68 raķetes un 351 tālas darbības dronu. Galvenais uzbrukumu mērķis bija Kijiva, kur tika nogalināti vismaz 15 cilvēki un desmitiem ievainoti. Vēl astoņi cilvēki gāja bojā Kijivas apgabalā.
Baltijas valstis uzsvēra, ka Krievijas bruņotie spēki jau četrus gadus tikuši iekļauti ANO ģenerālsekretāra ziņojumos par smagiem pārkāpumiem pret bērniem bruņotu konfliktu laikā, bet šogad pirmo reizi minēti arī saistībā ar seksuālo vardarbību konfliktu zonās.
"Šāda rīcība ir principiāli nesavienojama ar ANO Drošības padomes pastāvīgās dalībvalsts pienākumiem un ikvienas ANO dalībvalsts saistībām," norādīts paziņojumā.
Baltijas valstis pauda atbalstu ANO ģenerālsekretāra lēmumam liegt valstīm, kuru bruņotie spēki atkārtoti apsūdzēti smagos pārkāpumos pret bērniem un seksuālā vardarbībā konfliktos, piedalīties ANO miera uzturēšanas operācijās.
"Bruņotajiem spēkiem, kas atkārtoti minēti ANO ziņojumos par smagiem pārkāpumiem pret bērniem un seksuālo vardarbību bruņotos konfliktos, nevar uzticēt civiliedzīvotāju aizsardzību ANO miera uzturēšanas misijās," teikts paziņojumā.
Vienlaikus Baltijas valstis aicināja saukt Krieviju un visas par agresijas noziegumu, kara noziegumiem un citiem starptautisko tiesību pārkāpumiem atbildīgās personas pie atbildības. Tās arī uzsvēra, ka taisnīgs un ilgstošs miers Ukrainā ir būtisks ne tikai kara upuriem, bet arī starptautiskās drošības nodrošināšanai un turpmākas Krievijas eskalācijas novēršanai.
"Ja Krievijas vadītāji neredz skumjas un ciešanas, ko viņu agresija rada Ukrainai, ir pienācis laiks viņiem apzināties šīs sekas pašiem," norādīts Baltijas valstu paziņojumā.
Baltijas valstis norādīja, ka kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma Krievijas bruņoto spēku rindās krituši vairāk nekā 450 000karavīri. Paziņojumā arī uzsvērts, ka Eiropas valstis turpina palielināt atbalstu Ukrainai. Baltijas valstis atgādināja, ka NATO samitā Ankarā sabiedrotie apņēmās Ukrainai nodrošināt militāro aprīkojumu, palīdzību un apmācības 70 miljardu eiro vērtībā.
Noslēgumā Baltijas valstis aicināja Krieviju izbeigt karu un spert pirmo soli ceļā uz mieru. "Pašreizējā bezjēdzīgās iznīcības trajektorija ir jāaptur. Krievijai ir jāatsakās no kara un jāizvēlas miers, pirmām kārtām piekrītot tūlītējam, pilnīgam un beznosacījumu pamieram," teikts paziņojumā.