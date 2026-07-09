Uz Vācijas un Dānijas robežas saglabāsies robežkontrole
Vācija un Dānija pagaidām plāno saglabāt kontroli uz abu valstu kopējās robežas, ceturtdien paziņojis Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints.
Ministrs pēc tikšanās ar Dānijas kolēģi norādīja, ka robežkontrole ir svarīga nelegālās migrācijas ierobežošanai. Viņš arī atzinīgi novērtēja pēdējos mēnešos ieviesto pagaidu robežkontroli.
Lai gan Vācijas robeža ar Dāniju nelegālajā migrācijā spēlē tikai nelielu lomu, Vācijas policija tur ir veiksmīgi pārtraukusi cilvēku kontrabandas operācijas, atklāja Dobrints.
Dānijas migrācijas un integrācijas ministrs Mortens Bedskovs paziņoja, ka arī Dānija uzskata par nepieciešamu saglabāt kontroli uz robežas ar Vāciju.
Vācija ieviesa pārbaudes uz robežas ar Dāniju 2024. gada septembrī, neraugoties uz to, ka abas valstis pieder Šengenas zonai, un kopš tā laika ir vairākkārt pagarinājusi robežkontroles pasākumus. Dānija sāka robežkontroli uz robežas ar Vāciju 2024. gada maijā.
Dobrints un Bedskovs uzsvēra savu ciešo sadarbību migrācijas politikas jomā Eiropas līmenī, jo īpaši saistībā ar plāniem izveidot tā sauktos "atgriešanās centrus" ārpus Eiropas Savienības (ES), lai tur izmitinātu migrantus, kuru patvēruma lūgumi ir noraidīti, bet kurus nevar deportēt uz to izcelsmes valstīm.
Dobrints paziņoja, ka Grieķija, Nīderlande un Austrija ir izrādījušas interesi piedalīties šajā iniciatīvā.
Gan viņš, gan Dānijas ministrs pauda pārliecību, ka līdz gada beigām varētu tikt panākta vienošanās ar valsti, kas būtu gatava izveidot savā teritorijā šādu centru, tomēr sīkākas detaļas viņi neatklāja. Ministri norādīja, ka nākamgad varētu tikt sākts izmēģinājuma projekts.