Krievijas deputāts aicina nogalināt kaut pusi Ukrainas iedzīvotāju un ārdās par jautājumu, kādēļ paša nav frontē
Krievijas propagandas raidījumu regulārais viesis, Valsts domes deputāts Aleksejs Žuravļovs aicina vajadzības gadījumā nogalināt kaut pusi Ukrainas iedzīvotāju.
‼️ Russian politician Aleksey Zhuravlyov stated in an interview with Ivan Mironov that 20–30% of Ukraine’s population should be exterminated.— Natalka (@NatalkaKyiv) July 8, 2026
Mironov: “Are you calling for 20–30% of Ukraine’s population to be exterminated?”
Zhuravlyov: “They all must be exterminated. If it were… pic.twitter.com/p1YKz9EiYz
Sarunā ar “Z blogeri” Ivanu Mironovu Žuravļovs paziņoja, ka “nacisma” izskaušanai var nogalināt kaut vai pusi Ukrainas iedzīvotāju, cik vajag. Uz jautājumu, cik Ukrainā pašlaik “nacistu” Žuravļovs atteica, ka agrāk tie bijuši divi procenti, bet tagad, iespējams, 20–30 procenti. Uz jautājumu, vai visi viņi būtu jāiznīcina, deputāts atbildēja: “Vēlams.” “Visi nacisti ir jāiznīcina. Visi. Saprotiet, ja būs piecdesmit — pat piecdesmit procenti ir jāiznīcina... Lai šī sērga tur vairs nepastāvētu un mums neviens nedraudētu,” sacīja Žuravļovs.
Viņš neaizmirsa pastāstīt arī slavenos “krustā sistā puisīša” stāstus — daudzi atceras, ka šis mēms radās pēc 2014. gada 12. jūlija sižeta Krievijas galvenajā televīzijas kanālā, kur “bēgle no Slavjanskas” stāstīja, kā ukraiņu karavīri esot publiski pilsētas laukumā trīsgadīgu puisīti “piesituši krustā” viņa mammas acu priekšā un pēc tam nogalinājuši arī viņu. Stāsts, protams, izrādījās izzīsts no pirksta un kļuva par simbolu krievu propagandas meliem.
Nu lūk, Žuravļovs stāstīja, ka pats savām acīm redzējis, kā “šie radījumi” ierodas un pakar visus pēc kārtas — gan krievus, gan nekrievus, neatkarīgi no viņu uzskatiem. Viņš uzsvēra, ka, “ja šo sērgu neizravēs ar saknēm, tā paliks uz visiem laikiem”. Dzīvus varētu atstāt tos Ukrainas iedzīvotājus, kuri mainīs savus uzskatus. Uz jautājumu, kā atšķirt “fašistu” no “nefašista”, deputātam ir vienkārša atbilde — fašisti ir tie, kuru rokās ir ieroči, kuri krievu armijai pretojas. “Ja viņam rokās ir automāts, tad jā — viņš ir jāiznīcina. Ko tur vēl atšķirt? Ieraugi — nogalini.”
Taču pats viņš uz fronti neraujas. “Tas vispār ir aizvainojoši. Es Maskavā tagad esmu tikai tāpēc, ka sākas vēlēšanas. Bet kopumā es tur esmu kopš 2014. gada. (..) Jūs man sakāt: “Kur ir, parādiet savu dokumentu.” Man tas, ****, nav vajadzīgs! (..) Man vispār ****, jūs ne tam uzbrukāt. Teiksiet man, ****, kur man jābūt un kur ne! Kāda **** pēc jūs man vajadzīgi? Kāda **** man te ar jums sēdēt un ierakstīt interviju? Ejiet ****!” atbildēja Žuravļovs un devās prom. “Pats ej ****!” viņam nopakaļ teica intervētājs.
Vēlāk Žuravļovs vietējiem medijiem stāstīja, ka ar Mironovu pazīstams sen un abi ir “patrioti”, tikai Mironovs grib karu izbeigt, bet viņš pats alkst iekarot Kijivu.
Savulaik šis Žuravļovs kļuva slavens ar apgalvojumiem propagandistes Olgas Skabejevas raidījumā, ka Dānijā ir izveidoti speciāli zoofilu bordeļi, kur jebkurš var izvarot bruņurupuci, bet Itālijā ir milzīgs naudassods ikvienam, kuš uzdrošināsies kaut ko sliktu pateikt par pedofiliem.