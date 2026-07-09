Veda no Latvijas! Lietuvā aiztur Francijas pilsoni, kurš pārvadāja nelegālo migrantu baru
Lietuvas policija Šaķu rajonā, valsts rietumos, aizturējusi Francijas pilsoni, kas no Latvijas vedis 19 nelegālos migrantus, paziņoja Lietuvas Valsts robežapsardzes dienests (VSAT).
Aizturēšana notikusi svētdien, 5. jūlijā.
Reaģējot uz VSAT sniegto informāciju, policisti pie Ķiduļu ciema apturējuši mikroautobusu "Volkswagen Crafter" ar transportlīdzekļu koplietošanas pakalpojumu sniedzēja "Bolt Drive" logotipu.
Mikroautobusa vadītājs bijis 23 gadus vecs Francijas pilsonis, kurš mikroautobusā vedis 19 nelegālos migrantus - 11 Irānas pilsoņus, četrus Pakistānas pilsoņus un četrus Afganistānas pilsoņus.
Visi, izņemot divus Irānas pilsoņus, bijuši bez dokumentiem.
Sākta pirmstiesas izmeklēšana par migrantu nelikumīgu pārvadāšanu pāri valsts robežai. Par šo noziegumu paredzēts naudas sods vai brīvības atņemšana līdz astoņiem gadiem.
Francijas pilsonim, kurš vadīja mikroautobusu, kā drošības līdzeklis noteikts apcietinājums.
Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju.
Migranti, kas nelegāli ierodas Latvijā no Baltkrievijas, nereti pēc tam mēģina caur Lietuvu un Poliju nokļūt Rietumeiropā.
"Bolt Drive" vadītājs Lietuvā Svajūns Aļukonis aģentūrai LETA norādīja, ka uzņēmumam ir nulles tolerance pret jebkādām nelikumīgām darbībām, kas saistītas ar "Bolt Drive" pakalpojumu izmantošanu, un konkrētā transportlīdzekļa nomniekam piekļuve platformai ir liegta.
"Bolt Drive" sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm un sniedz visu izmeklēšanai vajadzīgo informāciju.