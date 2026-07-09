Krievijas naftas pārstrāde grandiozi sarukusi
Ukrainas lidrobotu uzlidojumu rezultātā Krievijas naftas pārstrādes jauda samazinājusies no 20% līdz 40%, atsaucoties uz ekspertu vērtējumu, ceturtdien vēsta laikraksts "Financial Times".
Jūnijā Krievija vidēji pārstrādāja 4,1 miljonu barelu naftas dienā, kas ir par 28% mazāk nekā vidējais rādītājs pēdējo piecu gadu laikā un par 35% mazāk nekā nominālā jauda.
Maijā Ukraina ievērojami pastiprināja uzbrukumus Krievijas naftas industrijas infrastruktūrai. Kopš tā laika notikuši uzbrukumi desmit lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tajā skaitā Omskas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas 2500 km attālumā no frontes līnijas un nodrošina aptuveni 7% no valsts naftas pārstrādes kopējās jaudas.
Degvielas trūkums jau skāris 50 miljonus krievu jeb 35% no iedzīvotāju kopskaita. Līdz 8. jūlijam vietējās varasiestādes vai tirgotāji lielākajā daļā Krievijas reģionu ieviesuši ierobežojumus degvielas pārdošanai.
Līdz 25. jūnijam gandrīz 50 Krievijas reģioni bija ieviesuši dažādus degvielas pārdošanas ierobežojumus, bet garas rindas pie degvielas uzpildes stacijām izveidojušās visā valstī. Krievu okupētajā Krimā oficiāli ir spēkā ārkārtējais stāvoklis un benzīnu pārdod tikai valsts dienestu transportlīdzekļiem.