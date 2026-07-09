Lielbritānijā pēc nāves apžēlo pēdējo pakārto sievieti. Atklātas viņas traģēdijas baisās detaļas
Lielbritānijā apžēlota pēdējā ar nāvi sodītā sieviete. Tiesa, šī apžēlošana nav pilnā apmērā, jo viņa joprojām tiek atzīta par vainīgu slepkavībā, taču piespriestais augstākais soda mērs vairāk nekā 70 gadus pēc tā izpildes oficiāli aizstāts ar mūža ieslodzījumu.
13. jūlijā apritēs 71 gads, kopš cilpa Londonas Holovejas cietumā aprāva 28 gadus vecās Rūtas Elisas dzīvību. Sieviete bija notiesāta par sava mīļākā Deivida Bleiklija nošaušanu, taču viņas ģimene kopš tā laika centusies panākt, lai notiesājošais spriedums slepkavības lietā tiktu atcelts, uzsverot, ka Elisa bija upuris ilgstošai vardarbībai ģimenē.
Lielbritānijas premjerministra vietnieks Deivids Lamijs trešdien paziņoja, ka karalis Čārlzs III ir apžēlojis notiesāto. “Lai gan apžēlošana nenozīmē, ka viņa tiek atzīta par nevainīgu Deivida Bleiklija nogalināšanā, tas aizstāj nāvessodu ar mūža ieslodzījumu, atzīstot dziļu netaisnību šajā ārkārtējā lietā.”
Divu bērnu mamma Elisa pie Londonas paba 1955. gada 10. aprīlī nošāva Bleikliju, ar kuru viņai bija vētrainas attiecības. Viņas radinieki apgalvoja, ka Elisa neizturēja ilgstošu un brutālu sava partnera rīību, kurš viņai grūtniecības laikā bija iesitis pa vēderu, izraisot spontāno abortu – desmit dienas pirms viņas liktenīgā soļa.
Tiesas laikā tiesnesis lietā zvērinātajiem uzdeva neņemt vērā Bleiklija vardarbību kā aizstāvības argumentu.
Viņas traģēdija tika atveidota 1985. gada filmā “Dance with the Stranger” ar Mirandu Ričardsonu un Rupertu Everetu galvenajās lomās.
Elisas mazmeita Lora Enstone pauda gandarījumu par taisnīguma uzvaru, kaut gan nāves sprieduma postošā ietekmi uz ģimeni nekas nespēs mazināt. “Rūta bija ilgstošas un nežēlīgas vardarbības upuris. Viņas bērni — mūsu māte un tēvocis — nekad nespēja atgūties,” viņa sacīja. “Mans tēvocis izdarīja pašnāvību. Manas mātes trauma viņai liedza kļūt par tādu vecāku, kāds mums bija vajadzīgs. Rūtas nāvessoda ēna ir kritusi pār divām paaudzēm. Mēs esam nesuši kaunu, kam nekad nebija jābūt mūsu nastai.”
Pērn intervijās Enstone norādīja, ka vardarbība ģimenē Elisas notiesāšanas laikā bija slikti izprasta un, ja viņas tiesas prāva notiktu mūsdienās, rezultāts būtu bijis pilnīgi cits. Kā papildu faktoru viņa nosauca Elisas izskatu un uzvedību tiesas laikā, jo pievilcīgā vientuļā māte tiesā neizrādīja nekādas emocijas, un zvērinātajiem pietika ar 14 minūtēm, lai viņu atzītu par vainīgu. “Viņa neapzināti nostiprināja priekšstatu par aukstasinīgu slepkavu, par kādu viņa tika attēlota. Taču, ņemot vērā to, ko tagad zinām par traumu un ilgstošas provocēšanas ietekmi, Rūta bija smagi traumēta... un viņas reakcija bija raksturīga vardarbībā cietušajiem,” intervijā AFP sacīja Enstone.