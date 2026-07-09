Polijā iesēdina cietumā Krievijas specdienestu aģentu, kurš uzdarbojās kā "Atklātās Krievijas" koordinators
Polijas tiesa bijušajam organizācijas "Atklātā Krievija" koordinatoram Igoram Rogovam piespriedusi septiņu gadu cietumsodu, bet viņa sievai Irinai - trīs gadus par spiegošanu Krievijas labā, ceturtdien ziņo poļu tīmekļa ziņu vietne "Onet.pl".
Rogovs atzīts par vainīgu spiegošanā un ar sprāgstvielām pildītas paciņas nosūtīšanā, bet viņa sieva notiesāta par līdzdalību spiegošanā un par kūdīšanu uz spiegošanu. Tiesas sēde notika aiz slēgtām durvīm.
Saskaņā ar apsūdzību Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) uzdevumā Rogovs no 2022. gada februāra līdz augustam vāca informāciju par Polijā dzīvojošiem Krievijas opozīcijas pārstāvjiem, kā arī par cilvēkiem un organizācijām, kas tos atbalsta. Savāktos datus viņš nodeva sievai, kas tos nosūtīja uz Krieviju.
Televīzijas kanāls "Vot tak" vēsta, ka Rogovs atzinis sadarbību ar FSB, kas sākusies jau pirms emigrēšanas.
Rogovs kopā ar diviem Ukrainas pilsoņiem un vienu Krievijas pilsoni arī piedalījies ar sprāgstvielām pildītas paciņas nosūtīšanā. Sūtījumu konfiscēja kurjerpasta noliktavā Lodzas vojevodistē, pirms tas tika nogādāts adresātam.
Rogovs 2017. gadā bija Krievijas opozīcijas toreizējā līdera Alekseja Navaļnija štāba koordinatora vietnieks Saranskā, bet pēc štāba slēgšanas strādāja organizācijā "Atklātā Krievija".
Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Rogovam piešķīra patvērumu Polijā. 2024. gadā Polijas drošības iestādes viņu aizturēja.