Zinātnieki nosauc piecus vīrusus, kas var izraisīt nākamo pandēmiju: viens no tiem rada īpašas bažas
Starptautiska zinātnieku komanda izveidojusi līdz šim visaptverošāko cilvēkus inficēt spējīgo RNS vīrusu katalogu un identificējusi patogēnus, kuri nākotnē varētu izraisīt jaunu globālu pandēmiju. Starp lielākajiem draudiem minēta putnu gripa, jauni SARS tipa koronavīrusi, masalām radniecīgi vīrusi.
Pētnieki analizējuši visus pašlaik zināmos RNS vīrusus, kas spēj inficēt cilvēkus. Zinātnei šobrīd ir zināmi 239 šādi vīrusi, taču eksperti uzsver, ka dabā to patiesais skaits var sasniegt miljonus. Par īpaši bīstamiem tiek uzskatīti vīrusi, kas jau ir spējuši daļēji pielāgoties izplatībai cilvēku vidū. Tieši šādi patogēni, pēc zinātnieku domām, rada vislielāko risku kļūt par nākamās pandēmijas izraisītājiem, raksta "Daily Mail".
Edinburgas Universitātes infekcijas slimību epidemioloģijas profesors Marks Vulhauss norāda, ka iegūtie dati palīdz prognozēt, kāds varētu būt nākamais pandēmijas izraisītājs jeb tā dēvētā "slimība X". Pētnieki kā potenciāli bīstamākos nosauc: putnu gripas vīrusus; jaunu SARS tipa koronavīrusu; jaunu masalām radniecīgu vīrusu; Nipahas vīrusu; Ebolas un Mārburgas vīrusus.
Kāpēc īpašas bažas rada putnu gripa?
Putnu gripa tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem draudiem. Pēc zinātnieku teiktā, putnu gripas vīruss turpina attīstīties savvaļas putnu, mājputnu un zīdītāju populācijās. Tas palielina iespēju, ka varētu rasties vīrusa paveids, kas spētu viegli izplatīties no cilvēka uz cilvēku. Lai gan šādi gadījumi pagaidām ir reti, eksperti uzsver, ka gripas vīrusi mutē ļoti strauji, tādēļ situācija tiek rūpīgi uzraudzīta.
Pētnieki norāda, ka nopietnas bažas rada arī iespējamība, ka nākotnē varētu parādīties jauns vīruss, kas ir radniecīgs masalām. Masalas jau pašlaik ir viena no lipīgākajām infekcijas slimībām pasaulē, tāpēc līdzīgs vīruss ar spēju viegli izplatīties starp cilvēkiem varētu izraisīt plašu veselības krīzi.
Pastiprinātā uzraudzībā joprojām atrodas arī Nipahas vīruss, kas var izraisīt smagu smadzeņu iekaisumu, kā arī Ebolas un Mārburgas vīrusi. Lai gan tiem raksturīga ļoti augsta mirstība, tie pagaidām izplatās ievērojami grūtāk nekā gripa vai koronavīrusi. Pētnieki uzskata, ka izveidotais RNS vīrusu katalogs palīdzēs veselības aprūpes iestādēm ātrāk identificēt jaunus draudus un savlaicīgāk sagatavoties iespējamai pandēmijai.