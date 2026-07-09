“Tu brauktu uz Maskavu?” Zelenska atbilde uz jautājumu liek Trampam smieties
ASV prezidents Donalds Tramps NATO samita laikā Ankarā publiski paudis atbalstu Ukrainas nostājai, ka iespējamās miera sarunas ar Krieviju nevar notikt Maskavā.
Tramps kopīgā preses konferencē ar Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski Ankarā žurnālistiem pastāstīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins sarunās ar viņu kā vēlamo tikšanās vietu esot minējis Maskavu. "Es viņam pajautāju: "Kur jūs tiksieties?" Viņš atbildēja: ideālā gadījumā Maskavā. Es teicu: "Viņš [Zelenskis]taču nebrauks uz Maskavu! Tas ir nereāli, tas nenotiks!""emocionāli pauda ASV prezidents.
TRUMP: Would you go to Moscow?— Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026
ZELENSKYY: It is difficult. There are lots of Ukrainian drones there. It's dangerous. pic.twitter.com/4KGmS90qZh
Viņš aicināja visus, kas mudina Ukrainas prezidentu doties uz Krieviju, "iejusties viņa ādā". Pēc tam Tramps tieši vērsās pie Zelenska, vaicājot: "Vai jūs brauktu uz Maskavu?" Ukrainas prezidents uz to atbildēja ar joku: "Tas būtu sarežģīti – tur patlaban ir daudz Ukrainas dronu. Tas būtu bīstami." Tas izauca visu klātesošo, tostarp Trampa, smieklus. ASV prezidents tomēr pauda pārliecību, ka sarunas starp abiem līderiem agri vai vēlu notiks kādā citā, neitrālā vietā.
Tās pašas tikšanās laikā Tramps arī paziņoja, ka ASV Ukrainai tiesības ražot "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēmu raķetes. "Man kāds putniņš pačivināja, ka mēs viņiem piešķirsim tiesības ražot "Patriot". Mēs parādīsim viņiem, kā to darīt. Patiesībā tas ir ļoti sarežģīts process. Bet jūs ātri tiksiet galā ar šo sarežģītību. Un mēs tieši par to runājam," kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samitā Ankarā pavēstīja Tramps.