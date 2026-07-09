Ebolas vīruss Kongo DR nogalējis jau 600 cilvēku
Kongo Demokrātiskajā Republikā Ebolas vīrusa uzliesmojums turpina prasīt cilvēku dzīvības. Kopš maija vidus valstī apstiprināti 1759 saslimšanas gadījumi, bet no slimības miruši jau 600 cilvēki, liecina jaunākie Pasaules Veselības organizācijas dati.
Saskaņā ar PVO datiem Kongo DR mirstības rādītājs starp saslimušajiem ar Ebolas vīrusu ir 34%. Vēl tikai pirms trim dienām Ebolas upuru skaits Kongo DR pārsniedza 500.
Kongo DR atveseļojušies 285 pacienti, bet 304 aizdomīgi saslimšanas gadījumi tiek izmeklēti, lai noskaidrotu, vai nav notikusi inficēšanās ar Ebolas vīrusu. Slimības uzliesmojums Kongo DR skāris četras provinces valsts ziemeļaustrumos, bet visvairāk saslimušo ir Ituri provincē.
Kongo DR kaimiņvalstī Ugandā apstiprināti 20 inficēšanās gadījumi ar Ebolas vīrusu. 17 pacienti ir atveseļojušies, bet divi cilvēki ir miruši.
Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa Bundibudžo paveids, un tas sākotnēji netika konstatēts, izmantojot konvencionālos testus. Šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusa paveidu, taču 2. jūlijā Kongo DR sākās divu potenciālo ārstēšanas metožu izmēģinājumi.