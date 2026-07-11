Eiropas meteorologi brīdina: pasaulei tuvojas visu laiku spēcīgākais "El Ninjo"
Neatkarīgais Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) prognozē, ka tuvākajos mēnešos pasauli varētu skart spēcīgākais "El Ninjo", kāds jebkad piedzīvots.
Ja prognozes piepildīsies, šī klimata parādība var ievērojami pastiprināt ekstrēmus laikapstākļus dažādās pasaules daļās, izraisot postošus plūdus, ilgstošus sausuma periodus, karstuma viļņus un citas dabas katastrofas.
Meteorologi uzsver, ka pašreizējās prognozes ir neparasti pārliecinošas un daudz skaidrākas nekā iepriekš.
Viens no ECMWF vadošajiem speciālistiem Tims Stokdeils, kurš "El Ninjo" pēta jau aptuveni 30 gadus, norāda, ka prognožu modeļi šoreiz ir pārsteidzoši vienprātīgi. "Var drošticami apgalvot, ka iepriekš nekad neesam redzējuši tik spēcīgu un tik stabilu "El Ninjo" prognozi mūsu modeļos. Būtu ļoti liels pārsteigums, ja tas nekļūtu par visu laiku spēcīgāko "El Ninjo", kāds piedzīvots," viņš uzsvēra.
"El Ninjo" ir periodiska klimata parādība, kas rodas, sasilstot Klusā okeāna centrālās un austrumu daļas virsmas ūdeņiem. Šīs temperatūras izmaiņas ietekmē atmosfēras cirkulāciju, vēju virzienus, gaisa spiedienu un nokrišņu sadalījumu, izraisot būtiskas laikapstākļu pārmaiņas visā pasaulē. Kamēr dažos reģionos iestājas ilgstošs sausums un pieaug mežu ugunsgrēku risks, citviet novērojamas īpaši spēcīgas lietavas, plūdi un zemes nogruvumi.
Parasti "El Ninjo" atkārtojas ik pēc diviem līdz septiņiem gadiem un ilgst aptuveni gadu. Tā laikā no Klusā okeāna atmosfērā nonāk papildu siltums, kas paaugstina globālo vidējo temperatūru. Visbiežāk sausumu šī parādība izraisa Austrālijā un Indonēzijā, savukārt Dienvidamerikā un vairākās Āfrikas valstīs tā nereti atnes intensīvas lietavas un postošus plūdus.
Eksperti norāda, ka iepriekš piedzīvotais "El Ninjo" kopā ar cilvēka izraisītajām klimata pārmaiņām būtiski veicināja globālās temperatūras rekordus – 2023. gads kļuva par otru karstāko meteoroloģisko novērojumu vēsturē, bet 2024. gadā tika sasniegts jauns absolūtais siltuma rekords.
Situāciju vēl satraucošāku padara tas, ka pasaules okeāni jau šobrīd ir neparasti silti un to temperatūra turpina paaugstināties vēl pirms gaidāmā "El Ninjo" pilnīgas attīstības. Tas, pēc zinātnieku domām, var vēl vairāk pastiprināt šīs klimata parādības ietekmi.
Ja pašreizējās prognozes piepildīsies, 2027. gads var kļūt par karstāko gadu meteoroloģisko novērojumu vēsturē.
Tas varētu nozīmēt ne tikai biežākus un intensīvākus ekstrēmus laikapstākļus, bet arī varētu būtiski ietekmēt lauksaimniecību, pārtikas cenas, pieejamo ūdens resursu daudzumu un enerģētiku daudzviet pasaulē. Vienlaikus meterologi uzsver, ka, lai gan prognozes ir ļoti pārliecinošas, precīzu "El Ninjo" ietekmi katrā reģionā būs iespējams novērtēt tikai tad, kad šī klimata parādība būs pilnībā attīstījusies.