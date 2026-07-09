Šausminoši skati Ķīnā: pēc plūdiem no audzētavas izkļūst simtiem čūsku, tostarp indīgās kobras. VIDEO
Spēcīgo plūdu dēļ Ķīnas dienvidos no čūsku audzētavas izbēgušas līdz pat 900 čūskas, tostarp arī indīgās kobras. Vietējās varasiestādes aicina iedzīvotājus nemēģināt tās notvert pašiem, bet nekavējoties ziņot atbildīgajiem dienestiem.
Sociālajos tīklos izplatītajos video redzams, kā rāpuļi peld pa duļķaino ūdeni un vietām izbāž galvas virs tā. Kā valsts medijam "Red Star News" pastāstīja vietējā ciemata iedzīvotājs Vu Dži, ūdens straumes burtiski aizskalojušas netālu esošo čūsku audzētavu, ļaujot brīvībā izkļūt aptuveni 900 rāpuļiem. Lai gan lielākā daļa izmukušo čūsku nav indīgas, to vidū ir bīstamās kobras. Čūsku notveršanā iesaistīta desmit cilvēku liela komanda, kuras uzdevums ir rāpuļus notvert, izmantojot speciālus tīklus un elektrošoka ierīces.
After the collaps of the Liulan Reservoir (六蓝水库) dam in China, a farm dedicated for raising venomous snakes was washed out by the flood. Now poisonous snakes are everywhere. An alligator farm was also washed out pic.twitter.com/2JYrrXbg0S— Bin Xie (@bxieus) July 8, 2026
Kā ziņo vietējie mediji, čūskas izbēga 6. jūlijā. Viens ciema iedzīvotājs jau ticis sakosts un nogādāts slimnīcā. Situāciju vēl vairāk pasliktina tas, ka nākamajā dienā nācās evakuēt 712 ciemata iedzīvotājus, jo dabas stihijas dēļ sāka pārplūst Liulaņas un Junbjao ūdenskrātuves.
Around 900 snakes, including venomous cobras, had escaped from a farm in a village in Hengzhou, South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region after it was damaged by flooding that has devastated the region, with some residents suffering snakebites, media reported. The local city… pic.twitter.com/sdYzdLMMeO— Global Times (@globaltimesnews) July 7, 2026
"Tas bija šausminoši"
"Tas bija šausminoši. Plūdi iznīcināja čūsku fermu, un tagad šie dzīvnieki ir visur, pat ūdenī," ziņu aģentūrai "Associated Press" atklāja kāds vietējais iedzīvotājs. Kādā no publiskotajiem video redzama čūska, kas uzrāpusies uz slotas kāta, bet citā kadrā - virs ūdens draudīgi vīd kobras galva.
Spēcīgos plūdus Guansji reģionā izraisīja taifūns "Maysak", kas nedēļas nogalē brāzās pāri valsts dienvidiem, radot milzīgu spiedienu uz upēm un dambjiem. Saskaņā ar mediju ziņām, stihijā gājuši bojā vismaz 17 cilvēki, bet vēl simtiem bijuši spiesti pamest savas mājas. Dabas katastrofas dēļ pirmdienas pusnaktī tika izsludināts augstākais – sarkanais – brīdinājuma līmenis, un varasiestādes ziņoja, ka ūdens līmenis bīstami cēlies 55 upēs.
Reaģējot uz krīzi, Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins aicināja pašvaldības pastiprināt plūdu novēršanas un glābšanas pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot upēm, ezeriem, ūdenskrātuvēm un citām teritorijām, kur iespējami dabas apdraudējumi.