Populāros Itālijas kūrortos ievieš jaunus noteikumus tūristiem: kas jāzina
Apūlijas reģionā Itālijā, kur laiskošanās pludmalē tradicionāli nav iedomājama bez līdzi paņemtas fokačas vai mājās gatavotiem salātiem, privāto pludmaļu apsaimniekotāji sākuši aizliegt tūristiem ienest savu pārtiku. Šis solis izraisījis plašu rezonansi un patērētāju tiesību sargu sašutumu.
Kā vēsta izdevums "Bild", privāto pludmaļu apsaimniekotāji savu lēmumu pamato ar to, ka atpūtnieku maltītes vairs neaprobežojas ar vienkāršām sviestmaizēm. Daudzi viesi zem saulessargiem rīko vērienīgus piknikus un "banketus", kas, pēc uzņēmēju domām, bojā kūrortu tēlu, rada atkritumus un ievērojami samazina pludmales bāru un restorānu ieņēmumus. Pludmaļu apsaimniekotāji vēlētos, lai tūristi un vietējie iedzīvotāji salātus, sviestmaizes, uzkodas, dzērienus un saldējumu iegādātos tikai pludmales kafejnīcās.
Eksperti iebilst: jūra nav greznība
Šādai rīcībai nepiekrīt patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas, vēršot uzmanību uz nesamērīgi augstajām cenām kūrortos. Saskaņā ar asociācijas "Adoc" datiem atsevišķās vietās saulessargu un zviļņu īres maksa pēdējo piecu gadu laikā ir pieaugusi par 50 procentiem. Turklāt eksperti uzsver, ka Itālijas normatīvie akti neaizliedz atpūtniekiem pludmalē ēst līdzi paņemto pārtiku.
Pludmaļu apsaimniekotāju rīcību kritizē arī vietējās varasiestādes. "Jūrai ir jābūt pieejamai visiem, un to nedrīkst pārvērst par greznību," uzsver Apūlijas reģiona pārstāvis Antonio Dekaro. Faktiski reģiona pludmales noteikumi atļauj apmeklētājiem ienest savu pārtiku un dzērienus. Itālijas Nacionālā patērētāju apvienība (Unione Nazionale Consumatori) atgādina, ka uzņēmējiem izsniegtās valsts koncesijas jeb atļaujas attiecas tikai uz zviļņu un saulessargu iznomāšanu, nevis garantē ekskluzīvas tiesības tirgot ēdienu un dzērienus.
Noteikumi tomēr pastāv
Pilnīga brīvība pludmalēs gan nepastāv. Lai gan uzkodas līdzi ņemt drīkst, ir spēkā citi stingri noteikumi. Kopš 2019. gada Apūlijas pludmalēs atļauts izmantot tikai dabai draudzīgus vienreizlietojamos traukus un galda piederumus. Tāpat apsaimniekotājiem ir tiesības no pludmales izraidīt piknika rīkotājus, ja tie traucē pārējiem pludmales apmeklētājiem.