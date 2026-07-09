Rietumeiropa piedzīvojusi karstāko jūniju vēsturē, svelme skārusi simtiem miljonu cilvēku
Rietumeiropa šogad piedzīvojusi karstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, ziņo Eiropas Savienības Klimata pārmaiņu dienests "Copernicus" (C3S). Rekordaugstā temperatūra reģionā tika sasniegta plaša karstuma viļņa laikā, kas atnesa ekstremālu svelmi vairākās valstīs.
Ziņojums publiskots laikā, kad Eiropu atkal piemeklējis jauns karstuma vilnis – tas seko gan rekordkarstajam jūnijam, gan neparasti siltajam pavasara noslēgumam.
Jūnijā vidējā gaisa temperatūra Rietumeiropā sasniedza 20,74 grādus pēc Celsija, kas ir vairāk nekā par trim grādiem virs 1991.–2020. gada vidējā rādītāja. Tas pārspēja arī iepriekšējo karstākā jūnija rekordu, kas šajā reģionā tika fiksēts pērn.
"Mēs redzēsim vairāk karstuma viļņu siltākā pasaulē," norādīja Eiropas Vidēja diapazona laika prognožu centra (ECMWF) klimata pārmaiņu speciāliste Samanta Bērdžesa, uzsverot, ka nākotnē karstuma periodi kļūs intensīvāki, ilgāki un skars plašākas teritorijas.
Kopumā jūnijs bija otrs karstākais pasaulē un Eiropā kopumā, kāds jebkad reģistrēts. Pasaules vidējā temperatūra bija par 1,39 grādiem augstāka nekā pirmsindustriālajā periodā no 1850. līdz 1900. gadam.
Tikmēr okeānu virsmas temperatūra jūnijā sasniedza augstāko līmeni novērojumu vēsturē. Tas notika laikā, kad Klusajā okeānā attīstās un pastiprinās laikapstākļu fenomens "El Ninjo".
Eksperti norāda – klimata pārmaiņas arvien vairāk kļūst nevis par tālu nākotnes prognozi, bet gan par ikdienā jūtamu realitāti.
Karstuma vilnis Eiropā jūnijā īpaši smagi skāra Franciju, Spāniju un Beļģiju – ar to saistīti tūkstošiem nāves gadījumu. Vairāk nekā 410 miljoni Eiropas iedzīvotāju laikā no 15. līdz 30. jūnijam piedzīvoja temperatūru virs 35 grādiem.
Speciālisti uzsver, ka īpaši apgrūtinošs bija ne tikai lielais karstums, bet arī augstais mitruma līmenis. Tā dēļ cilvēkiem bija grūtāk atgūties nakts laikā, un vairākās vietās tika piedzīvotas vairākas tropiskas naktis pēc kārtas.