ASV sāk jaunus triecienus Irānai; ostas pilsētās ziņo par sprādzieniem
ASV armija trešdien paziņojusi par jauniem triecieniem Irānai, kuru mērķis ir mazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu stratēģiski svarīgajā Hormuza šaurumā.
Par to informēja ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM), kas vada militārās operācijas Tuvo Austrumu reģionā. Pavēlniecība norāda, ka operācijas mērķis ir ierobežot Irānas spējas "apdraudēt kuģošanas brīvību" Hormuza šaurumā.
"CENTCOM" paziņojumā platformā "X" uzsvērts, ka ASV uzskata Irānu par atbildīgu par nesenajiem uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem un civilajām apkalpēm, kas pārvietojas pa vienu no pasaules nozīmīgākajiem starptautiskajiem ūdensceļiem.
Tikmēr Irānas ziņu aģentūra "Mehr" vēstīja, ka sprādzieni bija dzirdami vairākās ostas pilsētās – Bandarabasā, Konarakā un Čabaharā.
Jaunie triecieni seko nepilnu diennakti pēc tam, kad ASV veica uzbrukumus vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, reaģējot uz Irānas uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā un tā apkārtnē.
Jau iepriekš ASV prezidents Donalds Tramps bija brīdinājis, ka ASV bruņotie spēki trešdienas vakarā varētu veikt jaunus triecienus Irānai.
Vienlaikus Tramps pauda pārliecību, ka jaunais karadarbības saasinājums varētu būt īslaicīgs, vienlaikus atstājot atvērtu iespēju turpināt diplomātiskās sarunas.
Tikmēr konflikts turpina paplašināties arī ārpus Irānas robežām. Irāna ceturtdienas rītā apšaudījusi Bahreinu, Kataru un Kuveitu, paziņojot, ka tā ir atbilde uz jaunajiem ASV gaisa triecieniem.
Kuveitas armija informēja, ka valsts pretgaisa aizsardzības sistēmas pārtver "naidīgus raķešu un dronu uzbrukumus". Armijas ģenerālštābs platformā "X" norādīja, ka dzirdamie sprādzieni ir saistīti ar pretgaisa aizsardzības darbību, vienlaikus neprecizējot uzbrukumu izcelsmi.
Raķešu trauksmes sirēnas skanējušas arī Bahreinā un Katarā. Bahreinā pēc sirēnu iedarbināšanas bija dzirdami sprādzieni. Pagaidām nav saņemta informācija par postījumiem vai cietušajiem.
Kā ziņots, Irāna ar raķetēm un droniem Bahreinai un Kuveitai uzbruka arī trešdien, atbildot uz ASV gaisa triecieniem, kas tika sākti pēc Irānas uzbrukumiem tankkuģiem Hormuza šaurumā.