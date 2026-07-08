Notiesāts Vācijas ārsts, kurš nogalināja 15 savus pacientus
Berlīnes reģionālā tiesa trešdien piesprieda mūža ieslodzījumu 41 gadu vecam paliatīvās aprūpes ārstam, kurš no 2021. līdz 2024. gadam nogalināja 15 savus pacientus.
Sabiedrībā plaši apspriestajā tiesas prāvā, kas sākās pirms aptuveni gada, 41 gadu vecajam ārstam tika izvirzītas apsūdzības par 15 pacientu - 12 sieviešu un trīs vīriešu - nogalināšanu. Pacienti bija vecumā no 25 līdz 87 gadiem.
Jūnijā ārsts tiesā atzina vainu 12 pacientu nogalināšanā mājas vizīšu laikā, bet apgalvoja, ka viņu uz šādu rīcību pamudinājusi vēlme aiztaupīt pacientiem ciešanas.
Viņš pacientiem ievadīja nāvējošu dažādu medikamentu maisījumu. Prokuratūra uzskata, ka vairākos gadījumos viņš arī izraisījis ugunsgrēkus, lai mēģinātu noslēpt savus nodarījumus.
Paralēli tiesas procesam prokuratūra izmeklē vēl 76 gadījumus, kad apsūdzētais varētu būt pastrādājis līdzīgus noziegumus.
Vācijā maksimālais sods par slepkavību ir mūža ieslodzījums. Īpaši smagas vainas gadījumā notiesātajam tiek liegtas tiesības tikt atbrīvotam priekšlaicīgi. Tiesa apstiprināja prokuroru lūgumu atzīt smagu vainu un prasību uzlikt apsūdzētajam mūža aizliegumu praktizēt medicīnu. 2019. gadā Vācijā medmāsai, kura nogalināja 87 pacientus, apzināti izraisot sirdsdarbības apstāšanos, tika piespriests mūža ieslodzījums.