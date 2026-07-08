Tramps salīdzina Krievijas karu Ukrainā ar divu bērnu strīdu parkā. “Dažreiz viņiem vienkārši jāļauj cīnīties!”
ASV prezidents Donalds Tramps NATO samita laikā Ankarā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un, runājot par Krievijas sākto karu Ukrainā, konfliktu salīdzināja ar divu bērnu strīdu parkā. Tramps norādīja, ka reizēm pusēm esot jāļauj cīnīties, lai tās saprastu konflikta smagumu.
“Jums ir divi bērni parkā, kuri viens otram nepatīk un sāk kauties. Dažreiz jums vienkārši jāļauj viņiem cīnīties,” žurnālistiem sacīja Tramps. “Lai viņi redz, ka tas ir grūti. Cīņa ir grūta,” viņš piebilda. Tramps sacīja, ka jau ilgstoši tiek meklēti risinājumi kara izbeigšanai un ka sarunu procesā bijuši gan pozitīvi, gan negatīvi aspekti.
Runājot par Zelenski, ASV prezidents viņu slavēja, sakot, ka Ukrainas līderis dara “apbrīnojamu” darbu savas valsts labā. Tramps arī uzsvēra, ka Ukrainas aizsardzība pret Krieviju bijusi efektīva, pateicoties ASV piegādātajam militārajam aprīkojumam.
Tramps norādīja, ka gan Ukrainas, gan Krievijas iedzīvotāji esot “vienkārši cilvēki” un ka starp abām tautām esot “ļoti maz atšķirību”. Viņš arī pauda pārliecību, ka gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan Krievijas vadonis Vladimirs Putins vēlas panākt kara izbeigšanu.
“Prezidents vēlas to atrisināt,” sacīja Tramps, norādot uz Zelenski sev blakus. “Un es uzskatu, ka prezidents Putins vēlas to atrisināt, tāpēc tai vajadzētu būt labai kombinācijai.”
Krievijas karš pret Ukrainu turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija anektēja Krimu un sākās kaujas Donbasa reģionā. Konflikts būtiski saasinājās 2022. gada 24. februārī, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. NATO samits Ankarā tika aizvadīts laikā, kad alianse apspriež turpmāko stratēģiju un dalībvalstu aizsardzības izdevumu palielināšanu.