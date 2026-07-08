Francijas karavīri stiprinās NATO alianses ziemeļu flangu
Francija nosūtīs karavīrus uz Zviedrijas vadīto NATO misiju Somijā, lai stiprinātu alianses militāro klātbūtni Ziemeļeiropā. Par to trešdien paziņoja Somija, Zviedrija un Francija.
2024. gadā NATO nolēma izveidot Somijā jaunu daudznacionālu militāro klātbūtni ar nosaukumu "Forward Land Forces (FLF) Finland", kas paredzēta kā ātrās reaģēšanas vienība. Misija oficiāli sāka darboties jūnijā.
"Francija nodrošinās sauszemes spēku izvietošanu Somijas FLF rotācijās, tostarp kaujas vienību," paziņoja Somija, Zviedrija un Francija, bet neatklāja, par cik lielu karavīru skaitu ir runa. Francija nodrošinās arī apmācības šai misijai.
"Mūsu karavīri piedalīsies drošības garantēšanā ziemeļu reģionā. Dienu no dienas mēs piešķiram saturu šai spēcīgākajai Eiropai spēcīgākā NATO," platformā "X" paziņoja Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Somija un Zviedrija atteicās no gadu desmitiem ilgās militārās neitralitātes un pievienojās NATO. Somija ir alianses dalībvalsts kopš 2023. gada, Zviedrija - kopš 2024. gada.
"Pēdējā gada laikā ziemeļvalstu, Lielbritānijas, Francijas un Itālijas aizsardzības ministri ir paziņojuši, ka viņi sniegs ieguldījumu FLF Somijas attīstībā, un tagad kopā ar Franciju mums ir izdevies panākt progresu attiecībā uz karavīru nodrošināšanu," norādīja Somijas aizsardzības ministrs Anti Hekenens.
FLF Somijas kodolu veidos 600 Zviedrijas karavīru, kas dislocēti Zviedrijas pilsētā Budenā un spēj ātri pārvietoties uz Rovaniemi Somijā.