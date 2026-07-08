Maskava aptur visu dīzeļdegvielas eksportu
Krievija ieviesusi pilnīgu dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu, lai stabilizētu vietējo degvielas tirgu, ko pēdējos mēnešos skārušas piegādes problēmas, cenu kāpums un Ukrainas sistemātiskie uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Krievijas vicepremjers Aleksandrs Novaks raksturoja situāciju iekšzemes degvielas tirgū kā sarežģītu. "Neskatoties uz veiktajiem pasākumiem - tie daļēji ir stabilizējuši situāciju - kopumā situācija pagaidām joprojām ir sarežģīta," atzina Novaks.
Viņš norādīja, ka degvielas ražošanas apjoma samazināšanās ir izraisījusi izmaiņas degvielas piegādes maršrutos, kā arī pieprasījums pēc degvielas ir pieaudzis aptuveni par trešdaļu.
"Tas viss radījis papildu slodzi degvielas uzpildes staciju tīkliem (..). Saprotams, ka pašreizējā situācija degvielas uzpildes stacijās rada bažas iedzīvotājos. Lai risinātu aktuālās problēmas un stabilizētu situāciju, valdība turpina veikt papildu pasākumus," teica Novaks, piebilstot, ka šomēnes Krievija sāk degvielas importu no citām valstīm.
"Jūlijā mēs sāksim arī naftas produktu importu un palielināsim ražošanas apjomus, izmantojot zemākas ekoloģiskās klases naftas produktus. Naftas produktu un piedevu importa nulles nodoklis ir pagarināts vēl par vienu gadu. Turklāt kopā ar Krievijas Dzelzceļu esam izstrādājuši iespēju piešķirt atlaides dzelzceļa tarifiem, lai nodrošinātu ekonomiski izdevīgus nosacījumus importētajai degvielai," paziņoja Novaks.
Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atzinis degvielas problēmu, ko izraisījuši Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, taču nosaucis degvielas trūkumu par nekritisku un aicinājis ātrāk pabeigt naftas pārstrādes rūpnīcu remontdarbus un palielināt naftas produktu importu.
Ukrainas uzbrukumu izraisītā degvielas krīze ir skārusi desmitiem Krievijas reģionu, un, saskaņā ar Krievijas Federālā statistikas dienesta "Rosstat" datiem, benzīna cenu pieaugums paātrinās.