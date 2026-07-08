Tramps draud trešdienas vakarā vērsties pret Irānu ar jauniem triecieniem. “Mēs viņus šovakar smagi satrieksim!”
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien draudēja atkārtoti uzbrukt Irānai pēc tam, kad paziņoja, ka sākotnējā pamiera vienošanās ar Islāma Republiku vairs nav spēkā.
Uzstājoties NATO samita laikā Ankarā, Tramps kritizēja Irānas amatpersonas par to, ka tās, viņaprāt, nav ievērojušas panāktās vienošanās, un brīdināja, ka ASV, visticamāk, trešdienas vakarā veiks jaunus triecienus pēc tam, kad ASV spēki iepriekšējā dienā bija veikuši uzbrukumus.
“Es izteikšu nelielu brīdinājumu: mēs viņus šovakar smagi satrieksim,” NATO samitā Turcijā pirms tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski žurnālistiem sacīja Tramps.
Iepriekš, runājot ar žurnālistiem Ankarā, Tramps sacīja, ka saprašanās memorands, kas kalpoja par sākotnējo pamiera vienošanos starp ASV un Irānu, ir “beidzies”. Viņa izteikumi visā pasaulē atkal izraisījuši naftas cenu kāpumu.
Tomēr Tramps nepateica skaidri, ka Vašingtona atgriezīsies pilna mēroga karadarbībā, kā arī nepaskaidroja, vai notiks turpmākas sarunas, lai sākotnējo pamiera vienošanos pārvērstu par pastāvīgu vienošanos.
Viņš atkārtoti uzsvēra savu kara mērķi – nepieļaut, ka Teherāna iegūst kodolieročus –, taču norādīja, ka šo mērķi, iespējams, nāksies sasniegt bez vienošanās.
“Viņi nekad neizgatavos kodolieročus saskaņā ar mūsu vienošanos, taču es nezinu, vai mums būs vienošanās. Mēs varam to vienkārši paveikt bez vienošanās, jo ziniet – tas ir vieglāk, jo šie cilvēki melo un krāpjas,” sacīja Tramps.
Pēc konflikta saasināšanās un naftas cenu straujā kāpuma Irāna paziņoja, ka devusi triecienus ASV militārajiem objektiem Bahreinā un Kuveitā. Tas noticis pēc ASV uzbrukumiem mērķiem Irānā, kas, savukārt, bija atbilde uz Irānas uzbrukumiem tankkuģiem Hormuza šaurumā.
Atjaunotā karadarbība pastiprinājusi bažas arī par drošību Hormuza šaurumā. Kuģošanas dati liecina, ka vismaz četri naftas un gāzes tankkuģi mainījuši kursu un devušies atpakaļ, nevis mēģinājuši šķērsot šo stratēģiski nozīmīgo ūdensceļu, kas ir viens no būtiskākajiem energoresursu piegādes maršrutiem pasaulē.